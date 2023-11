Assassin's Creed Valhalla: Alle Schatzkarten - Fundorte und Lösungen

Lust auf eine Schatzsuche? In Assassin's Creed Valhalla könnt ihr in jeder Region versteckte Schatzhort-Karten finden, die euch zu Schätzen führen. Wir zeigen euch die Fundorte und Lösungen aller Karten und verraten, welche Beute ihr am Ende bekommt.

Assassin's Creed Valhalla Facts

Alle Schatzhort-Karten in Assassin's Creed Valhalla

In jeder Region von Assassin's Creed Valhalla könnt ihr eine neue Schatzhort-Karte finden. Sie gehören zu den Artefakten im Spiel und werden mit einem weißen Dokument-Symbol in der Spielwelt markiert.

Öffnet nach dem Einsammeln euer Inventar und wählt eure Tasche aus. Hier könnt ihr rechts nach ganz unten scrollen und alle eure Schatzhort-Karten in einer eigenen Kategorie einsehen. Studiert sie genau, denn auf den Karten sind Texthinweise oder Ortskizzen verzeichnet, die euch einen Hinweis auf den Fundort des Schatzes geben.

Wichtig dabei: Ihr müsst erst die Schatzhort-Karte gefunden haben, bevor ihr den eigentlichen Schatz ausgraben könnt. Habt ihr 5 Schatzhort-Belohnungen eingesammelt, schaltet ihr mit „Altmodische Schatzsuche“ auch eine der Trophäen und Erfolge von Assassin's Creed Valhalla frei.

Jeder Schatz belohnt euch mit einem neuen Entwurf für Tattoos oder Teile an eurem Langschiff, welche ihr in der Schiffswerkstatt von Hræfnathorp bauen könnt. Solltet ihr Probleme haben, bestimmte Schatzhort-Karten und Schätze zu finden, nutzt das Inhaltsverzeichnis oben. Auf den Folgeseiten zeigen wir euch die Fundorte aller Schätze im Detail!