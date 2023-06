Die Social-Media-App Bereal hat auch Monate nach dem Start nichts an Beliebtheit verloren. Die Macher schlafen dabei nicht und rüsten die Anwendung immer wieder mit neuen Features aus. So könnt ihr bald in Bereal chatten. Ähnlich wie bei Instagram und Co. soll es dafür eine „Direct Messages“-Funktion geben.

Die Funktion trägt den Namen „RealChat“. Dabei wird es sich um einen eigenen Bereich für private Chat-Nachrichten innerhalb der App handeln.

Bereal: Chat-Funktion „RealChat“ in Arbeit

Noch ist die Chat-Funktion nicht offiziell verfügbar. Das „Plauder“-Feature wird derzeit in einem kleinen Nutzerkreis in Irland getestet (Quelle: Techcrunch). Die Tester sollen Erfahrungen sammeln und den Entwicklern Feedback geben, damit die Funktion umgesetzt werden kann. In „Realchat“ soll man zum einen Textnachrichten schreiben und zum anderen private Bereals austauschen können. Die Fotos sind dann also nicht mehr für alle Nutzer des sozialen Netzwerks sichtbar, sondern nur für den entsprechenden Kontakt.

Mit „Bereal Bonus“ kann man seit kurzem auch mehrere Bereals an einem Tag posten.

So kann man in Bereal chatten

Nachrichten können nur an Bereal-Nutzer verschickt werden, mit denen man auch befreundet ist. Zur Sicherheit der Nutzer kann man Gesprächspartner blocken und melden. Eine Löschfunktion wird es ähnlich wie früher zum Beispiel bei WhatsApp geben. Man kann also zwar eine Nachricht nach dem Absenden löschen, diese wird aber nur in der eigenen Gesprächsübersicht und nicht nachträglich im Chat des Gegenübers entfernt. Gelöschte Nachrichten sollen laut Anbieter nach 30 Tagen von den Servern gelöscht werden. Eine Verschlüsselung gibt es nicht.

Mit „RealMoji“ soll es zudem ein eigenes „Emoji“-Feature geben. Dabei soll es sich um für die App angepasste Emoticons handeln, mit denen man auf Textnachrichten, aber auch auf öffentliche Bereal-Beiträge reagieren kann.

An anderer Stelle erklären wir, wie man bei Bereal Screenshots erstellt und ob das andere sehen.

