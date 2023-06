Die Social-Media-App Bereal lebt davon, dass man nur einmal am Tag zu einer festen Uhrzeit etwas posten soll. Die Uhrzeit ist für alle Nutzer gleich. Kann man irgendwo die nächsten Zeiten für Bereal herausfinden?

Eingefleischte Nutzer warten darauf, bis die Benachrichtigung „Es ist Zeit für Bereal“ auf dem Handy-Bildschirm erscheint. Dann hat man 2 Minuten Zeit, ein mehr oder weniger kreatives Bild in seinem Account hochzuladen. Wie findet man die Uhrzeiten heraus, um sich bestmöglich auf das nächste Bereal vorzubereiten?

Kann man die nächste Bereal-Uhrzeit herausfinden?

Es gibt keine Möglichkeit, die Bereal-Zeiten vorherzusagen oder irgendwo zu sehen. Die Uhrzeiten für die Benachrichtigung werden jeden Tag zufällig gewählt. Es gibt kein bestimmtes Muster oder System. Man kann also zum Beispiel nicht sagen, dass der Bereal-Hinweis genau 30 Minuten später kommt als am Vortag oder dass montags immer die gleiche Uhrzeit gewählt wird.

Damit möglichst viele Nutzer ihr Bild rechtzeitig veröffentlichen und nicht im Schlaf von der Benachrichtigung überrascht werden beziehungsweise sie verpassen, kommt der Hinweis in der Regel immer tagsüber. Vor 7:00 Uhr morgens und nach 23:00 Uhr abends sollte man also nicht damit rechnen, dass man einen Beitrag veröffentlichen muss, es sei denn, es ist gerade Silvester. Im Netz gibt es zwar einige Seiten mit Bereal-Statistiken und früheren Zeiten, mehr als die Uhrzeiten ablesen kann man daraus aber nichts. Vergangene Bereal-Uhrzeiten seht ihr zum Beispiel hier. Beachtet aber, dass es sich um Angaben für US-Zeiten handelt.

Bereal-Zeiten: Wann kommt die Benachrichtigung?

Auch wenn man es nicht rechtzeitig zur „Bereal“-Zeit schafft, kann man ein Bild hochladen. Dann ist beim Beitrag lediglich für andere Nutzer ein Vermerk zu sehen, dass man verspätet gepostet hat. Einen Hinweis gibt es auch, wenn man für seinen Bereal-Beitrag mehrere Anläufe benötigt. Nur wenn man selbst ein Bild veröffentlicht hat, kann man auch die neuesten Bereals der Freunde und anderen Nutzer der Social-Media-App sehen. Auch wenn die Benachrichtigung also schon einige Stunden her ist, könnt ihr einen Bereal-Beitrag hochladen und an der Social-Media-App teilnehmen. Eine Sperre oder andere Nachteile abgesehen vom Hinweis beim jeweiligen Beitrag gibt es nicht, wenn man außerhalb der Bereal-Zeiten postet.

