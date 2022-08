Die neue Maschinenpistole RA 225 ist durch Season 5 in Call of Duty: Vanguard ins Spiel gekommen. Im Folgenden verraten wir euch, welche Aufsätze die besten sind und welche Setups ihr spielen solltet.

RA 225 freischalten

Um die RA 225 freizuschalten, müsst ihr keine Herausforderung absolvieren. Ihr müsst einfach nur euren Battle Pass von Season 5 auf Stufe 31 hochleveln. Neben der RA 225 enthält der Battle Pass übrigens auch das neue Sturmgewehr EX1.

Die Standardwerte der RA 225

Wichtig: Bevor wir mit den Werten anfangen, müsst ihr wissen, dass es sich bei den Daten um eine RA 225 ohne Aufsätze handelt. Es sind also die Standardwerte der Waffe.

Schaden und Schussrate

Die RA 225 verteilt folgendermaßen die Schadenspunkte:

Grundschaden: 24-20-17, je nach Entfernung.

je nach Entfernung. Torsoschaden: 27-20-17

Durchschnittlich braucht ihr 4 bis 6 Schüsse für einen Kill, je nachdem wo ihr trefft. Um einen Abschuss mit 4 Treffern zu bekommen, müsst ihr mindestens 2 Salven am Torso des Gegners landen.

braucht ihr je nachdem wo ihr trefft. Um einen mit zu bekommen, müsst ihr des Gegners landen. Ein Kopftreffer verursacht 40-32-28 Schaden. Ihr müsst mindestens 2 Headshots landen, um die benötigte Anzahl an Schüssen für einen Kill auf 3 Salven zu senken.

Die Schussrate beträgt 845 RPM („Rounds Per Minute“). Die Standard-TTK („time to kill“) liegt bei 213ms-284ms-355ms. Die TTK ist ohne Aufsätze durchschnittlich und kann mit den anderen MPs (Typ 100, MP 40, M1928, Owen, PPSH-41, Welgun, Armaguerra 43, H4 Blixen, Marco 5) mithalten. Falls ihr 2 Kopftreffer landen solltet, sinkt die TTK auf 142ms.

Entfernung und Projektilgeschwindigkeit

Bis zu einer Entfernung von 14 Metern könnt ihr einen Abschuss mit 4 Treffern erhalten. Zwischen 15 und 31 Metern könnt ihr einen Kill mit 5 Treffern bekommen und auf längere Distanzen benötigt ihr 6 Schüsse für einen Abschuss. Die effektive ist Reichweite ist nichts besonderes für eine MP, aber sie gehört in dieser Kategorie auch nicht zu den schlechtesten MPs.

Die Projektilgeschwindigkeit ist 353M/S, was der Standardwert für Maschinenpistolen ist.

Rückstoßkontrolle, Nachladezeit und Zielvorrichtungs-Geschwindigkeit

Der Rückstoß ist leicht kontrollierbar, er zieht fast gerade nach oben. Allerdings springen die Salven auf der horizontalen Ebene etwas hin und her.

Die Nachladezeit der Waffe liegt bei 1,59 Sekunden. Beachtet hierbei allerdings, dass es sich um die „ADD-Time“ handelt. Was bedeutet ADD-Time? Das Nachladen der Munition ist bereits abgeschlossen, allerdings kann die Animation zum Nachladen weiterlaufen. Sobald im unteren rechten Bildschirmrand eure Munition hinzugefügt wurde, ist die ADD-Time beim Nachladen beendet.

Die ZV-Zielgeschwindigkeit liegt bei 180ms, was sehr schnell ist, selbst für MPs.

Aufsatz-Strategie und Tipps zum Setup

Allrounder-Setup mit Stealth

Mündung: M1929-Schalldämpfer

M1929-Schalldämpfer Lauf: Moravec 18″ Nadel

Moravec 18″ Nadel Visier: Schiefer-Reflektor

Schiefer-Reflektor Schaft: Urban Taktik

Urban Taktik Unterlauf: Carver-Vordergriff

Carver-Vordergriff Magazin: 9mm 48-Schuss-Trommel

9mm 48-Schuss-Trommel Munitionstyp: Verlängert

Verlängert Griff: Noppengriff

Noppengriff Fertigkeit: Vital

Vital Kit: Voll Geladen

Ihr werdet hiermit einen Kill mit 3 bis 4 Salven bekommen. Die TTK liegt bei 142ms-213ms. Der horizontale Rückstoß ist verringert, dadurch ist die Waffe präziser als zuvor.

Aggressives Setup für kurze Distanzen

Mündung: F8 Stabilisierung

F8 Stabilisierung Lauf: Urban Rapid 11″

Urban Rapid 11″ Visier: Schiefer-Reflektor oder keins

Schiefer-Reflektor oder keins Schaft: Valenta Kotva

Valenta Kotva Unterlauf: Carver-Vordergriff

Carver-Vordergriff Magazin: .45-ACP 32-Schuss-Magazin

.45-ACP 32-Schuss-Magazin Munitionstyp: Hohlspitze

Hohlspitze Griff: Holzteer-Griff

Holzteer-Griff Fertigkeit: Fester Griff

Fester Griff Kit: Voll Geladen

Ihr werdet hiermit einen Kill mit 3 bis 5 Schüssen erhalten. Die TTK liegt bei 156ms-234ms-312ms. Ihr solltet bei dem Setup allerdings beachten, dass ihr aggressiv und auf kurze Entfernungen spielen solltet. Nur auf geringen Entfernungen entfaltet dieses Setup das volle Potenzial.

Was sagt ihr zur RA 225? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, eure Meinung interessiert uns. Falls ihr noch einen tieferen Einblick in die Waffe erhalten möchtet, solltet ihr euch das Video von YouTuber und CoD-Experte TheXclusiveAce anschauen:

