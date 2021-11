Die Maschinenpistole Sten in Call of Duty: Vanguard schaltet ihr auf Stufe 10 frei. Im Folgenden verraten wir euch, welche Aufsätze die besten sind und welche Setups ihr spielen solltet.

Die Standardwerte vom Sten

Wichtig: Bevor wir mit den Werten anfangen, müsst ihr wissen, dass es sich bei den Daten um eine Sten ohne Aufsätze handelt. Es sind also die Standardwerte der Waffe.

Schaden und Schussrate

Die Sten verteilt folgendermaßen die Schadenspunkte:

Grundschaden: 29-22-18 , je nach Entfernung.

, je nach Entfernung. Torsoschaden: 31-24-20

Durchschnittlich braucht ihr 4 bis 6 Schüsse für einen Kill.

braucht ihr Ein Kopftreffer verursacht 43-33-28 Schaden. Auf kurzer und mittlerer Distanz braucht ihr einen Kopftreffer, um die Anzahl an benötigten Salven für einen Abschuss um eine Kugel zu verringern. Auf einer langen Entfernung braucht ihr 3 Kopftreffer, um die Anzahl um eine Kugel zu senken.

Die Schussrate beträgt 667 RPM („Rounds Per Minute“), also etwas schneller als beim MP 40. Die Standard-TTK („time to kill“) liegt bei 270ms-360ms. Falls ihr auf kurzer/mittlerer Distanz jedoch einen Kopftreffer landet, sinkt die TTK auf 180ms. Die Sten besitzt bei der Standard-TKK den schlechtesten Wert aller MGs.

Entfernung und Projektilgeschwindigkeit

Bis zu einer Entfernung von 15 Metern könnt ihr einen Abschuss mit 4 Treffern erhalten. Ab 15m erhaltet ihr mit 4 bis 6 Treffern einen Kill.

Die Projektilgeschwindigkeit ist 353M/S, was der Standardwert für die MPs ist.

Rückstoßkontrolle, Nachladezeit und Zielvorrichtungs-Geschwindigkeit

Der Rückstoß ist leider auch einer der schlechtesten aller MGs. Nach der ersten Salve springt der Recoil etwas stärker nach oben links, vor dort an zieht die Waffe weiterhin nach oben links. Nach circa 20 Salven schwenkt der Rückstoß extrem nach links, zudem sind die vertikalen Sprünge der Kugeln ziemlich bemerkbar. Die Waffe ist wirklich nur auf kurzer Distanz brauchbar.

Die Nachladezeit der Waffe liegt bei 1,67 Sekunden. Beachtet hierbei allerdings, dass es sich um die „ADD-Time“ handelt. Was bedeutet ADD-Time? Das Nachladen der Munition ist bereits abgeschlossen, allerdings kann die Animation zum Nachladen weiterlaufen. Sobald im unteren rechten Bildschirmrand eure Munition hinzugefügt wurde, ist die ADD-Time beim Nachladen beendet.

Die ZV-Zielgeschwindigkeit liegt bei 180ms, was besser als der Standardwert der MGs ist.

Aufsatz-Strategie und Tipps zum Setup

Sten Setup für hohen Schaden mit Stealth

Mündung: M1929-Schalldämpfer

M1929-Schalldämpfer Lauf: -

- Visier: Schiefer-Reflektor oder ein Visier eurer Wahl

Schiefer-Reflektor oder ein Visier eurer Wahl Schaft: Gawain Eigen

Gawain Eigen Unterlauf: Carver-Vordergriff

Carver-Vordergriff Magazin: Schnelles .45-ACP 20-Schuss-Magazin

Schnelles .45-ACP 20-Schuss-Magazin Munitionstyp: Verlängert

Verlängert Griff: Noppengriff

Noppengriff Fertigkeit: Fingerfertigkeit

Fingerfertigkeit Kit: Schnell

Ihr werdet hiermit immer einen Kill mit 3-5 Salven bekommen, wenn ihr den Torso trefft. Die TTK liegt deswegen bei circa 198ms. Die Nachladezeit beträgt 0.88 Sekunden, zudem ist die Sten mit diesem Setup wesentlich präziser als vorher. Außerdem erhaltet ihr einen hervorragenden „Strafe Speed“.

Sten Setup für das Schießen aus der Hüfte mit Stealth

Wenn ihr in einer Lobby sein solltet, in der es nicht allzu kompetitiv ist, solltet ihr dieses spaßige Setup benutzen. Hiermit könnt ihr extrem gut aus der Hüfte schießen:

Mündung: M1929-Schalldämpfer

M1929-Schalldämpfer Lauf: Hockenson 174MM B11S

Hockenson 174MM B11S Visier: Schiefer-Reflektor oder ein Visier eurer Wahl

Schiefer-Reflektor oder ein Visier eurer Wahl Schaft: Gawain Faltrahmen 43S

Gawain Faltrahmen 43S Unterlauf: Carver-Vordergriff

Carver-Vordergriff Magazin: 9MM 50-Schuss-Trommeln

9MM 50-Schuss-Trommeln Munitionstyp: Zerfall

Zerfall Griff: Holzteer-Griff

Holzteer-Griff Fertigkeit: Gung-Ho

Gung-Ho Kit: Schnell

Die Sten ist leider nur auf einer kurzen Distanz wirklich brauchbar. Aber was sagt ihr zu ihr? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, eure Meinung interessiert uns. Falls ihr noch einen tieferen Einblick in die Waffe erhalten möchtet, solltet ihr euch das Video von YouTuber und CoD-Experte TheXclusiveAce anschauen:

