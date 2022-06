Das neue leichte Maschinengewehr UGM-8 ist durch Season 4 in Call of Duty: Vanguard ins Spiel gekommen. Im Folgenden verraten wir euch, welche Aufsätze die besten sind und welche Setups ihr spielen solltet.

UGM-8 freischalten

Um das UGM-8 freizuschalten, müsst ihr keine Herausforderung absolvieren, sondern einfach nur euren Battle Pass von Season 4 auf Stufe 31 hochleveln. Neben dem UGM-8 enthält der Battle Pass übrigens auch die neue Maschinenpistole Marco 5.

Die Standardwerte vom UGM-8

Wichtig: Bevor wir mit den Werten vom leichten Maschinengewehr beginnen, müsst ihr wissen, dass es sich bei den Daten um das UGM-8 ohne Aufsätze handelt. Es sind also die Standardwerte der Waffe.

Schaden und Schussrate

Das UGM-8 verteilt folgendermaßen die Schadenspunkte:

Torsoschaden: 27 oder 22 , je nach Entfernung.

oder , je nach Entfernung. Gliedmaßenschaden: 24 oder 20 , je nach Entfernung.

oder , je nach Entfernung. 4 - 5 Schüsse für einen Kill.

Ein Kopftreffer verursacht 38-32 Schaden. Ihr benötigt also nur 2 Kopftreffer, um die benötigte Anzahl an Salven für einen Kill auf 3 zu senken, egal auf welcher Entfernung. Headshots sind mit dem UGM-8 also nicht praktikabel.

Die Schussrate beträgt 895 RPM („Rounds Per Minute“), was für ein LMG ziemlich schnell ist. Die Standard-TTK („time to kill“) liegt bei 201ms-268ms, was ein ziemlich guter Wert ist. Falls ihr 2 Kopftreffer landen solltet, sinkt die TTK auf 134ms.

Entfernung und Projektilgeschwindigkeit

Bis zu einer Entfernung von circa 55 Metern könnt ihr einen Abschuss mit 4 Salven erhalten. Auf größerer Entfernung benötigt ihr 5 Treffer für einen Kill. Die Reichweite der UGM-8 ist eine der Stärken der Waffe.

Die Projektilgeschwindigkeit ist 930M/S, wie bei jedem anderen LMG auch.

Rückstoßkontrolle, Nachladezeit und Zielvorrichtungs-Geschwindigkeit

Der Recoil zieht nach oben rechts, mit kleinen Sprüngen auf der horizontalen Ebene. Zudem sind innerhalb der ersten 6 bis 7 Salven kleine vertikale Sprünge vorhanden. Ihr solltet auf jeden Fall Aufsätze verwenden, die den Rückstoß minimieren.

Die Nachladezeit der Waffe liegt bei 5,29 Sekunden, was der zweitschlechteste Wert aller LMGs ist. Beachtet hierbei allerdings, dass es sich um die „ADD-Time“ handelt. Was bedeutet ADD-Time? Das Nachladen der Munition ist bereits abgeschlossen, allerdings kann die Animation zum Nachladen weiterlaufen. Sobald im unteren rechten Bildschirmrand eure Munition hinzugefügt wurde, ist die ADD-Time beim Nachladen beendet.

Die ZV-Zielgeschwindigkeit liegt bei 450ms, was selbst für ein LMG langsam ist.

Aufsatz-Strategie und Tipps zum Setup

Hoher Schaden mit Stealth

Mündung: Quecksilber-Schalldämpfer

Quecksilber-Schalldämpfer Lauf: Bernard XL214 736mm

Bernard XL214 736mm Visier: Schiefer-Reflektor

Schiefer-Reflektor Schaft: Romuald TAC YR

Romuald TAC YR Unterlauf: Mark VI Skelett

Mark VI Skelett Magazin: .50 BMG 75-Schuss-Kastenmagazin

.50 BMG 75-Schuss-Kastenmagazin Munitionstyp: Vollmantelmunition

Vollmantelmunition Griff: Noppengriff

Noppengriff Fertigkeit: Fester Griff

Fester Griff Kit: Voll geladen

Ihr werdet hiermit immer einen Kill mit 3 - 4 Salven bekommen, egal wo ihr trefft. Die TTK liegt bei 176ms-264ms, die effektive Reichweite beträgt 61m. Zudem ist die Waffe jetzt präziser als zuvor. Ihr sollte das Setup trotzdem wie ein LMG spielen, pflegt also einen passiveren Spielstil.

Mit diesem Setup erhält das UMG-8 einen erhöhten Schaden. (Bildquelle: Screenshots GIGA)

Aufsatz-Strategie und Tipps zum Setup

Setup mit hoher Schussrate und Stealth

Mündung: MX-Schalldämpfer

MX-Schalldämpfer Lauf: Bernard XL214 736mm

Bernard XL214 736mm Visier: Schiefer-Reflektor

Schiefer-Reflektor Schaft: Romuald TAC YR

Romuald TAC YR Unterlauf: Mark VI Skelett

Mark VI Skelett Magazin: 6,5mm Sakura 125-Schuss-Kastenmagazin

6,5mm Sakura 125-Schuss-Kastenmagazin Munitionstyp: Hohlspitze

Hohlspitze Griff: Stoffgriff

Stoffgriff Fertigkeit: Stütze

Stütze Kit: Voll geladen

Ihr werdet hiermit immer einen Kill mit 4 - 5 Salven bekommen, egal wo ihr trefft. Die TTK liegt bei 165ms-220ms, allerdings ist die effektive Reichweite nur 28m. Die Waffe ist nun allerdings sehr präzise.

Mit diesem Setup erhält das UMG-8 eine erhöhte Schussrate. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Was sagt ihr zum neuen LMG UGM-8? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, eure Meinung interessiert uns. Falls ihr noch einen tieferen Einblick in die Waffe erhalten möchtet, solltet ihr euch das Video von YouTuber und CoD-Experte TheXclusiveAce anschauen:

