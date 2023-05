Während der Chromecast-Stick Inhalte aus dem Netz auf das TV-Gerät bringt, erlaubt Amazon Echo dank Alexa die Sprachsteuerung von Geräten in den eigenen vier Wänden. Doch kann man Chromecast mit Alexa steuern?

Die Online-Giganten Google und Amazon werden vermutlich keine Freunde mehr. Standardmäßig ist es nicht vorgesehen, den Chromecast- Stick mit einem Amazon-Echo-Lautsprecher zu bedienen. Es gibt aber einen Umweg.

Chromecast-Skill für Alexa nur über Umwege

Einen Chromecast-Skill gibt es im Skill-Store bei Amazon nicht. Es ist also etwa nicht ohne weiteres möglich, Musik via Amazon Echo mit Chromecast Audio wiederzugeben.

Für fortgeschrittene Anwender haben findige Bastler selber einen Alexa-Skill entwickelt, der die Chromecast-Steuerung nachrüstet. Notwendig ist allerdings zusätzliche Hardware, etwa in Form eines Raspberry Pi. Chromecast und Raspberry Pi müssen im gleichen Heimnetzwerk angemeldet sein. Zudem werden Programmierkenntnisse und ein Entwickler-Account bei Amazon für die Einrichtung vorausgesetzt.

Eine detaillierte Anleitung für die Einrichtung von Chromecast für Alexa findet sich bei GitHub.

Dort bietet der Entwickler auch alle wichtigen Dateien zum Download an.

Nach der Einrichtung kann die Wiedergabe über Chromecast gesteuert werden. So kann man etwa gezielt Inhalte starten und stoppen oder die Lautstärke regulieren.

Chromecast per Sprache bedienen

Wenn ihr den Chromecast-Stick mit Sprachbefehlen steuern wollt, müsst ihr ihn nicht mit einem Alexa-Lautsprecher verbinden. Stattdessen hilft euch die passende Fernbedienung dabei. Habt ihr das richtige Zubehör, könnt ihr eure Sprachbefehle ganz einfach in die Fernbedienung sprechen, damit Chromecast die Wiedergabe startet, stoppt oder ihr Inhalte zur Wiedergabe auswählen könnt. Das richtige Gerät findet ihr zum Beispiel hier:

Google Chromecast mit Google TV (HD) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.05.2023 15:19 Uhr

Top-5-Apps für Chromecast im Überblick (Video):

TV per Sprache steuern mit Fire TV

Wer die Amazon-eigene Sprachsteuerung mit einem HDMI-Gerät am TV nutzen will, findet mit dem Amazon Fire TV Stick die passende Hardware. Das aktuelle Fire-TV-Modell hat den Sprachassistenten sogar in der Fernbedienung integriert, so dass keine zusätzliche Amazon-Echo-Hardware benötigt wird.

Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.05.2023 14:17 Uhr

Bleibt abzuwarten, ob sich Google und Amazon in ferner Zukunft vertragen werden und die Chromecast-Bedienung durch Alexa/Amazon Echo somit einfacher wird.

