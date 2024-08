„Circle to Search“ aktivieren: So klappt die neue Google-Suche am Smartphone & PC

Wer bei Google etwas suchen will, muss normalerweise Begriffe in das Textfeld der Webseite der Suchmaschine eintippen. Man kann die Suche aber beschleunigen. Mit „Circle to Search“ gibt es eine komplett neue Option. Das geht sowohl am Smartphone als auch Desktop im Browser. Wie funktioniert das und was ist das Besondere daran?

Bei „Circle to Search“ zieht Google seine „Lens“-Funktion heran. Das Feature ist dafür gedacht, Bilder und andere Inhalte auf Smartphone-Bildschirmen zu erkennen und zu verarbeiten. Mit der neuen Option muss man sein aktuelles Fenster nicht mehr verlassen und nicht gezielt Google ansteuern, um dort etwas zu suchen. Stattdessen kreist man entsprechende Inhalte einfach ein.

„Circle to Search“ aktivieren, einkreisen und suchen (Smartphone)

Circle to Search ist für diese Geräte verfügbar:

Samsung Galaxy S21 und neuer

Google Pixel 6 und neuer

Samsung Z Fold 3 und neuer

Samsung Galaxy Tab S8 und neuer

Google Pixel Fold

Google Pixel Tablet

Ob das Feature zukünftig auch für Smartphones anderer Hersteller freigeschaltet wird, ist noch nicht bekannt.

So aktiviert man die Funktion:

Drückt in einem beliebigen Fenster für längere Zeit auf die Startbildschirmtaste. Bei Gestensteuerung drückt ihr länger auf den Navigationsziehpunkt. Die Fensterfarbe verändert sich etwas. Jetzt könnt ihr ein Objekt auf dem Bildschirm mit dem Finger einkreisen und markieren. Das kann ein Bild, Text oder Videio sein. Optional könnt ihr noch Text in das neue Suchfenster eingeben. Anschließend erhaltet ihr passende Ergebnisse angezeigt.

„Circle to Search“ bedeutet auf Deutsch übersetzt „Einkreisen zum Suchen“. Das beschreibt das neue Prinzip zur Suche. Zukünftig kann man auf technisch starken Smartphones also bestimmte Bereiche auf dem Bildschirm per Finger einkreisen, um direkt danach bei Google zu suchen. Dabei kann es sich um Textinhalte oder Bilder handeln. Das funktioniert auch außerhalb der Google-App. Man kann also zum Beispiel Inhalte in TikTok, Facebook und anderen Stellen schnell damit untersuchen. Die aktuelle Anwendung muss dafür nicht verlassen werden und man spart sich das Eintippen von Suchbegriffen beziehungsweise die umständlichere Suche nach Bildinhalten über Google Lens. Ein Video stellt vor, wie das Ganze im Alltag aussehen soll (Quelle: Google):

Das steckt hinter „Circle to Search“

Um die Suche zu aktivieren, drückt man länger auf den Home-Button oder die aktiviert die Leiste für die Gesten-Navigation. Die eigentliche Suchfunktion und Anzeige der Ergebnisse wird dadurch nicht verändert. Stattdessen stellt Google damit eine effektivere Methode bereit, um entsprechende Informationen zu erhalten. Die Funktion hilft zum Beispiel, schnell Angaben zu Kleidungsstücken auf Fotos zu erhalten. Man kann damit auch einfach Texte auf Bildern erkennen, um sie übersetzen zu lassen oder schneller Suchanfragen zu gezeigten Objekten erstellen.

Circle to Search in Google Chrome am PC und Mac

Nutzt man die Desktop-Version des Google-Chrome-Browsers, kann man auch am PC und Mac auf „Circle to Search“ zugreifen. Das funktioniert ab Version 128. Habt ihr den Browser mit dem entsprechenden Update, nutzt ihr die neue Suche so:

Neben der Adressleiste seht ihr ein kleines Kamera-Symbol. Dabei handelt es sich um die Google-Lens-Funktion. Tippt das Kamera-Symbol an. Anschließend könnt ihr mit der Maus Objekte wie Texte, Bilder oder Videos auf Webseiten markieren. An der rechten Seite öffnet sich eine neue Ansicht mit Ergebnissen.

Alternativ erreicht ihr das Feature per Rechtsklick. Im Kontextmenü könnt ihr dann „Mit Google Lens suchen“ auswählen und mit der Maus einen Rahmen um das gesuchte Objekt ziehen.

