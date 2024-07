CoD Black Ops 6: Beta-Termine im Überblick

Natürlich führt auch Call of Duty: Black Ops 6 die Tradition einer Beta fort. Dieses Mal allerdings etwas anders als früher. Im Folgenden verraten wir euch, zu welchen Terminen die Beta stattfindet und wie ihr an ihr teilnehmen könnt.

Alle Plattformen starten gleichzeitig

Zum ersten Mal startet eine CoD-Beta auf allen Plattformen gleichzeitig. Zuvor gab es immer erst eine PlayStation-Exklusivität, die fällt dieses Jahr weg. Die Beta-Termine für Call of Duty: Black Ops 6 sehen folgendermaßen aus:

Early Access: 30. August von 18 Uhr bis 4. September 18 Uhr (erstes Beta-Wochenende)

(erstes Beta-Wochenende) Open Beta: 6. September von 18 Uhr bis 9. September 18 Uhr (zweites Beta-Wochenende)

An der „Early Access“-Phase können alle Spieler teilnehmen, die CoD Black Ops 6 entweder vorbestellt haben oder ein aktives „Xbox Game Pass“-Abo besitzen. Am zweiten Beta-Wochenenden können dann alle Spieler teilnehmen. In der Beta könnt ihr wie gewohnt den Multiplayer von Call of Duty austesten.

Dort erhaltet ihr die Möglichkeit das neue Omnimovement-System auszuprobieren, wodurch ihr anderes Movement als früher haben soll. Es nun übrigens bestätigt, dass ihr das Omnimovement-System nicht manuell ausschalten könnt. Der folgende Trailer gibt euch einen ersten Einblick in das Gameplay von CoD Black Ops 6:

Call of Duty: Black Ops 6 - Gameplay Trailer

Ebenso bekommt ihr einen Einblick in neue Multiplayer-Maps und könnt zudem einige Waffen und Ausrüstungsgegenstände testen. Wer von euch die Vault-Edition vorbestellt hat, kann in der Beta auch die Items daraus benutzen. Also die Operator Park, Adler, Brutus und Klaus, wie auch die Mastercraft-Waffen LR 7.62, Marine SP, Ames 85, Jackal PDW und das Combat Knife.

Da es in den vergangenen Jahren nicht möglich war seinen Beta-Fortschritt mit ins finale Spiel zu übernehmen, könnt ihr davon ausgehen, dass das auch in diesem Jahr nicht möglich sein wird. Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 24. Oktober für PlayStation 5, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.