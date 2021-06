Das C58 ist durch Season 4 in Call of Duty: Black Ops Cold War hinzu gekommen. Im Folgenden geben wir euch Empfehlungen für die Aufsätze, Infos zu den Werten und nützliche Setup-Tipps.

Call of Duty: Black Ops Cold War Facts

Zu Beginn von Season 4 in CoD Black Ops Cold War sind drei Waffen ins Spiel gekommen: das leichte Maschinengewehr MG 82, das Sturmgewehr C58 und die Spezialwaffe Nagelpistole. Das C58 schaltet ihr auf der Stufe 31 vom Battle Pass der Season 4 frei.

Die Standardwerte vom C58

Wichtig: Bevor wir mit den Werten anfangen, müsst ihr wissen, dass es sich bei den Daten um ein C58 ohne Aufsätze handelt. Es sind also die Standardwerte der Waffe. Zudem müsst ihr im Kopf behalten, dass jeder Spieler 150 Lebenspunkte im Multiplayer von Black Ops Cold War besitzt.

Schaden und Schussrate

Das C58 verteilt folgendermaßen die Schadenspunkte:

Schaden: 38 oder 34 , je nach Entfernung.

oder , je nach Entfernung. Es gibt keinen Multiplikator für unterschiedliche Körperteile.

Durchschnittlich braucht ihr 4 oder 5 Schüsse für einen Kill.

braucht ihr für Der Headshot-Schaden besitzt einen Multiplikator von 1.25, somit macht ein Kopftreffer 47-42 Schaden. Auf kurzer Distanz helfen Kopftreffer somit gar nicht, auf einer größeren Entfernung braucht ihr 2 Headshots, um die benötigen Schüsse für einen Kill auf 3 zu senken.

Die Schussrate beträgt 555 RPM („Rounds Per Minute“), das ist die langsamste Schussrate aller Sturmgewehre. Die Standard-TTK („time to kill“) liegt somit bei 324ms-432ms. Es ist sicherlich keine schreckliche TTK, allerdings auch keine besonders gute.

Entfernung und Projektilgeschwindigkeit

Bis zu einer Entfernung von circa 25 Metern könnt ihr einen Abschuss mit 4 Treffern erhalten. Für die effektivste Schadensreichweite ist es somit die kürzeste Distanz aller Sturmgewehre. Auf weitere Distanzen benötigt ihr 5 Salven.

Die Projektilgeschwindigkeit ist 730M/S, was die schnellste Geschwindigkeit aller Sturmgewehre ist, selbst das FARA 83 und AK-47 besitzen hier einen etwas schlechteren Wert.

Rückstoßkontrolle, Nachladezeit und Zielvorrichtungs-Geschwindigkeit

Der visuelle Rückstoß scheint zwar hoch zu sein, allerdings trügt der Schein. In Wahrheit besitzt die Waffe fast keinerlei Recoil, sie ist sehr genau und das auf horizontaler wie auch vertikaler Ebene. Allerdings muss hervorgehoben werden, dass die Waffe manchmal nach den ersten beiden Salven etwas stärker nach oben rechts zieht, danach ist sie wieder sehr genau und die Salven liegen nah beieinander.

Die Nachladezeit der Waffe liegt bei 1,67 Sekunden. Beachtet hierbei allerdings, dass es sich um die „ADD-Time“ handelt. Was bedeutet ADD-Time? Das Nachladen der Munition ist bereits abgeschlossen, allerdings kann die Animation zum Nachladen weiterlaufen. Sobald im unteren rechten Bildschirmrand eure Munition hinzugefügt wurde, ist die ADD-Time beim Nachladen beendet.

Die ZV-Zielgeschwindigkeit liegt bei 300ms.

Call of Duty: Black Ops Cold War | 5.000 Punkte | PS4/PS5 Download Code

Aufsatz-Strategie und Tipps zum Setup

Das folgende Setup kann als guter Allrounder gesehen werden, benutzt folgende Aufsätze:

Mündung: Agency-Mündungsfeuerdämpfer.

Agency-Mündungsfeuerdämpfer. Unterlauf: Feldagenten-Griff, um den kniffligen Start des Recoils zu minimieren.

Feldagenten-Griff, um den kniffligen Start des Recoils zu minimieren. Magazin: 35-Schuss-Magazin.

35-Schuss-Magazin. Handgriff: Schlangen-Umwicklung, weil die Sprinten/Schießen-Wechseldauer bereits so schlecht ist, solltet ihr nicht die Luft-Elastik-Umwicklung benutzen, damit der Wert nicht noch schlechter wird.

Schlangen-Umwicklung, weil die Sprinten/Schießen-Wechseldauer bereits so schlecht ist, solltet ihr nicht die Luft-Elastik-Umwicklung benutzen, damit der Wert nicht noch schlechter wird. Schaft: Nahkampfschaft, um die Sprinten/Schießen-Wechseldauer zu verbessern.

Das nächste Setup ist eher für längere Distanzen geeignet und ihr solltet die Waffe dadurch wie ein leichtes Maschinengewehr benutzen. Verwendet folgende Aufsätze:

Visier: Millstop Reflex, Diamondback R-02 oder Microflex LED.

Millstop Reflex, Diamondback R-02 oder Microflex LED. Mündung: Infanterie-Kompensator.

Infanterie-Kompensator. Lauf: 18,7″, schwer verstärkt, um die effektive Schadensreichte zu verdoppeln.

18,7″, schwer verstärkt, um die effektive Schadensreichte zu verdoppeln. Unterlauf: Feldagenten-Griff.

Feldagenten-Griff. Magazin: 35-Schuss-Magazin.

Was sagt ihr zum neuen Sturmgewehr C58? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, eure Meinung interessiert uns. Falls ihr noch einen tieferen Einblick in die Waffe erhalten möchtet, solltet ihr euch das Video von YouTuber und CoD-Experte TheXclusiveAce anschauen:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).