Nach einer sehr langen Pause gibt es neue Geheimdaten in Call of Duty: Warzone. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte der Geheimdaten in „Geheimnisse des Pazifik“.

Call of Duty: Warzone Facts

Im Zuge des Events „Geheimnisse des Pazifik“ könnt ihr 6 neue Geheimdaten finden und somit mehrere Belohnungen erhalten. Das Event läuft bis zum 8. Dezember 2021. Wenn ihr alle 6 Geheimdaten einsammelt, erhaltet ihr als Reward einen neuen Waffenbauplan für das Sturmgewehr STG44. Die Waffe bekommt ihr jedoch nicht sofort, sondern erst zum Start der neuen Season.

Wichtiger Hinweis: In der Theorie könnt ihr mehrere Geheimdaten innerhalb eines Matches einsammeln und somit mehrere Herausforderungen gleichzeitig absolvieren. Praktisch ist es jedoch sehr schwer. Denn sobald ihr ein Item einsammelt, müsst ihr einen bis mehrere Zirkel/Ringe überleben oder das Match gewinnen, um die Challenge zu absolvieren. Früher konntet ihr nach dem Aufsammeln das Match einfach verlassen, das geht jetzt leider nicht mehr. Zudem müsst ihr die Geheimdaten in Battle Royal einsammeln, ihr könnt dafür nicht den Beutegeld-Modus verwenden.

Geheimdaten „Geheimnisse des Pazifik“ - alle Fundorte

Auf der folgenden Map haben wir euch alle Fundorte markiert. Weiter unten findet ihr die detaillierte Vorgehensweise für das jeweilige Sammelobjekt.

Geheimdaten „Ausbruch“ - Fundort

Die Geheimdaten für „Ausbruch“ befinden sich in den Duschen auf der westlichen Seite im Prison (Kartenabschnitt H8). Hier müsst ihr einen Tischtennisschläger einsammeln:

Geheimdaten „Live“ - Fundort

Für die Geheimdaten „Live“ müsst ihr in Promenade West in den Elektronikladen südlich der Train Station gehen (Kartenabschnitt D6/7). Dort findet ihr ein Standmikrofon, sammelt es sein:

Geheimdaten „Fast Food“ - Fundort

Für die Geheimdaten „Fast Food“ müsst ihr euch in den Airport begeben (Kartenabschnitt C4). Im oberen Stockwerk auf der westlichen Seite des Flufhafens findet ihr einen Burger-Laden. Links auf der Theke müsst ihr mit der Kasse interagieren:

Geheimdaten „Auf die Beine“ - Fundort

Die Geheimdaten „Auf die Beine“ findet ihr im Hospital (Kartenabschnitt E/F6). Im Erdgeschoss befindet sich in einem Operationsraum auf einer Liege ein blauer Erste-Hilfe-Kasten, sammelt ihn ein:

Geheimdaten „Verlassen“ - Fundort

Für die Geheimdaten „Verlassen“ müsst ihr euch in die neuen Minen begeben (Kartenabschnitt B3/4). Dort befindet sich unterhalb einer Schiene eine Box, mit ihr müsst ihr interagieren:

Geheimdaten „Geheimnisse“ - Fundort

Die Geheimdaten „Geheimnisse“ befindet sich im Bunker des Zweiten Weltkrieges, nordöstlich vom Array unter den roten Container (Kartenabschnitt G4). Dort müsst ihr nach Spielzeugschiffen Ausschau halten, sobald ihr sie seht, sammelt sie ein.

Hinweis: Das Item spawnt nicht in jedem Match. Es spawnt entweder im Raum mit den Hochbetten oder im Vorraum auf einem Schreibtisch. Ihr könnt am Sprecher ausmachen, ob der Gegenstand spawnt oder nicht. Wenn ihr im Bunker seid und der Sprecher etwas wie „Haltet Ausschau nach ungewöhnlichen Objekten“ sagt, ist es in eurer Nähe. Wenn ihr im Bunker den Sprecher nicht hört, befindet sich das Item auch nicht im Bunker.

Call of Duty: Black Ops Cold War | 5.000 Punkte | PS4/PS5 Download Code

Für jedes Item erhaltet ihr Erfahrungspunkte und ein zusätzliches kosmetisches Item. Sobald ihr alle 6 Geheimdaten einsammelt und abschließt, bekommt ihr den Bauplan vom STG44 als Abschlussbelohnung.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).