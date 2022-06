In Call of Duty: Warzone gibt es mit „Mercenaries of Fortune“ ein neues Event. Hierbei könnt ihr kosmetische Items bekommen und einen neuen, ultra Fahrzeug-Skin freischalten. Im Folgenden zeigen wir euch, welche Herausforderungen ihr dafür meistern müsst.

Skin „Der Tresor“ freischalten

Den neuen Fahrzeug-Skin „Der Tresor“ könnt ihr nur in Call of Duty: Warzone freischalten. Das Event „Mercenaries of Fortune“ bringt in CoD Vanguard keinerlei Veränderungen mit sich. Allerdings gibt es in Vanguard und Warzone durch die Season 4 die neuen Waffen Marco 5 und UGM-8.

Um den Fahrzeug-Skin zu bekommen, müsst ihr alle 8 Herausforderungen des Events abschließen. Um die richtige Playlist zu spielen, müsst ihr im Warzone-Menü einfach nur „Mercenaries of Fortune“ auswählen.

Durch das Event könnt ihr den Fahrzeug-Skin „Der Tresor“ freischalten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle Herausforderungen & Belohnungen von „Mercenaries of Fortune“

In früheren Events konntet ihr einige Challenges im Multiplayer oder in Zombies des jeweils aktuellen CoDs abschließen. Da sich das Event dieses Mal aber ausschließlich auf Warzone bezieht, könnt ihr die Herausforderungen auch nur dort absolvieren. Sie sehen wie folgt aus:

Halsabschneider: Erreicht 50 Spieler-Abschüsse auf Fortune's Keep - Belohnung: Legendäre Tarnung „Falscher Sucher“

Erreicht 50 Spieler-Abschüsse auf Fortune's Keep - Legendäre Tarnung „Falscher Sucher“ Geprägt: Öffne einen Söldner-Tresor - Belohnung: Episches Emblem „Giftangriff“

Öffne einen Söldner-Tresor - Episches Emblem „Giftangriff“ Spazierfahrt: Erreicht in einem Fahrzeug 25 Abschüsse oder Assists - Belohnung: Legendärer Talisman „Goldstück“

Erreicht in einem Fahrzeug 25 Abschüsse oder Assists - Legendärer Talisman „Goldstück“ Goldener Sieger: Gewinnt eine Partie Goldplünderer - Belohnung: Legendäre Visitenkarte „Giftiger Reichtum“

Gewinnt eine Partie Goldplünderer - Legendäre Visitenkarte „Giftiger Reichtum“ Leichen verstauen: Erreicht 100 Abschüsse bei Storage Town auf Caldera Island - Belohnung: Seltene Tarnung „Todesssucher“

Erreicht 100 Abschüsse bei Storage Town auf Caldera Island - Seltene Tarnung „Todesssucher“ Geldsäcke: Sammelt auf Fortune's Keep 100.000 Gold - Belohnung: Seltener Sticker „Giftige Zustimmung“

Sammelt auf Fortune's Keep 100.000 Gold - Seltener Sticker „Giftige Zustimmung“ Taschensand: Grabe auf Fortune's Keep 3 vergrabene Schätze aus - Belohnung: Epischer Talisman „Schändliche Taten“

Grabe auf Fortune's Keep 3 vergrabene Schätze aus - Epischer Talisman „Schändliche Taten“ Kaufrausch: Kauft 5 Objekte vom Schwarzmarkt - Belohnung: Episches Fadenkreuz „Schuppen-Scharfschütze“

Nachdem ihr alle 8 Herausforderungen absolviert habt, erhaltet ihr den oben erwähnten Fahrzeug-Skin. Zudem erhaltet ihr pro abgeschlossene Aufgabe zusätzliche XP und das jeweilige kosmetische Item.

Ihr könnt euren Fortschritt der Herausforderung im Menü nachschauen und verfolgen. Das Event „Mercenaries of Fortune“ läuft bis zum 7. Juli 2022. Was sagt ihr zu den Herausforderungen, den Belohnungen und dem Event im Allgemeinen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, eure Meinung interessiert uns!