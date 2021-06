In CoD Warzone sind mysteriöse, rote Türen aufgetaucht. Im Folgenden erklären wir euch, wo ihr sie findet und welche Funktion sie besitzen.

Mit dem neusten Patch von Season 4 in Call of Duty: Warzone gibt es nicht nur 3 neue Waffen, das leichte Maschinengewehr MG 82, das Sturmgewehr C58 und die Spezialwaffe Nagelpistole, sondern auch die Möglichkeit, dass Battle Royal auf der PS5 in 120 FPS zu genießen.

Das ist aber noch nicht alles: Auf Verdansk gibt es nun auch rote Türen, einige kennen sie vielleicht noch aus Black Ops Cold War, die ebenfalls für alle Trophäen wichtig waren.

Fundorte der roten Türen

Die roten Türen spawnen zufällig auf Verdansk. Insgesamt gibt es derzeit noch wenige Informationen über sie, allerdings steht fest, dass die nicht immer am selben Ort auftauchen. Zurzeit ist ebenfalls noch nicht sicher, ob sie in jedem Match spawnen oder, ob sie nur ab und zu erscheinen.

Bisher sind 9 Orte als Fundorte bestätigt, falls noch weitere dazu kommen, werden wir den Guide dementsprechend aktualisieren. In der folgenden Karte haben wir euch alle bisherigen Fundorte markiert:

Hinweis: Wie anfangs bereits erwähnt, muss keine rote Tür an einem der jeweiligen Orte auftauchen. Manchmal ist eine da, manchmal eben nicht. Derzeit steht auch noch nicht fest, ob eine oder mehrere rote Türen pro Match spawnen können.

Neben der Karte, beschreiben wir euch zudem noch den jeweiligen Fundort:

Im Hauptgebäude bei Summit. Im alten Bergwerk (Old Mine), südwestlich vom Summit. In einem Gebäude an der nördlichen Seite des Salz-Bergwerkes (Salt Mine). In einem Gebäude an der südlichen Seite des Salz-Bergwerkes (Salt Mine). Innerhalb eines vollständigen Flugzeuges an der Flughafen-Fabrik (Factory). Unter einem Flugzeug das nur halb fertig gebaut ist, in der Flughafen-Fabrik (Factory). Im Stadion unter der Anzeigentafel. Unter der Kommentatorenkabine im Stadion. Im ersten Stock des Nakatomi Plazas.

Funktion und Belohnungen der roten Türen

Wenn ihr das Glück habt auf eine rote Tür zu stoßen, müsst ihr nur hindurch gehen. Sie sind eine Art Schnellreisesystem, sie teleportieren euch an unterschiedliche Orte. Der Teleportationsort ist hierbei immer zufällig und kann euch an unterschiedliche Orte bringen. Bisher steht fest, dass euch eine rote Tür an folgende Orte teleportieren kann. Denkt aber daran, dass ihr im Vorhinein nicht wissen könnt, an welchen Ort ihr angelangt:

Military Base

In der Nähe von Bunker 0

Salt Mine

Lumber

Factory

Promenade East

School

Farmland

Storage

Block 18

Junkyard

Zwar variiert der Zielort hinter einer roten Tür, allerdings wartet auf euch immer eine saftige Belohnung. Der Loot kommt dem der Bunker gleich. Wenn ihr durch eine rote Tür hindurch geht, warten auf euch legendäre Kiste, epische und legendäre Waffen, und weitere Items wie beispielsweise Punkteserien.