In Call of Duty: Warzone gibt es mit „Operation Monarch“ ein neues Event. Hierbei könnt ihr kosmetische Items bekommen und einen neuen, epischen Waffenbauplan freischalten. Im Folgenden zeigen wir euch, welche Herausforderungen ihr dafür meistern müsst.

Legendärer Bauplan „Uralte Rivalität“ freischalten

Den neuen, legendären Bauplan „Uralta Rivalität“ könnt ihr nur in Call of Duty: Warzone freischalten. Das Event „Operation Monarch“ bringt in CoD Vanguard keinerlei Veränderungen mit sich. Um den Bauplan vom Taktikgewehr SVT40 zu bekommen, müsst ihr alle 8 Herausforderungen des Events abschließen.

Um die richtige Playlist zu spielen, müsst ihr im Warzone-Menü einfach nur „Operation Monarch“ auswählen. Wie der Bauplan aussieht und welche Aufsätze das DMR besitzt, seht ihr im folgenden Bild:

Diese Aufsätze besitzt der Bauplan „Uralta Rivalität“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle Herausforderungen & Belohnungen von „Operation Monarch“

In früheren Events konntet ihr einige Herausforderungen im Multiplayer oder in Zombies des jeweils aktuellen CoDs abschließen. Da sich das Event dieses Mal aber ausschließlich auf Warzone bezieht, könnt ihr die Challenges auch nur dort absolvieren. Sie sehen wie folgt aus:

Monarch-Daten: Nutzt die Abschussserie Titaten-S.C.R.E.A.M.-Gerät 3 Mal - Belohnung: Seltener Talisman „Streng vertraulich“

Nutzt die Abschussserie Titaten-S.C.R.E.A.M.-Gerät 3 Mal - Seltener Talisman „Streng vertraulich“ Team Godzilla: Füge Kong im Titanenzorn-Event insgesamt 135.000 Schaden zu - Belohnung: Legendäres Emblem „Team Godzilla“

Füge Kong im Titanenzorn-Event insgesamt 135.000 Schaden zu - Legendäres Emblem „Team Godzilla“ Godzilla kommt: Sammle 3000 Monarch-Daten - Belohnung: Epische Visitenkarte „Skyline-Zerschmetterer“

Sammle 3000 Monarch-Daten - Epische Visitenkarte „Skyline-Zerschmetterer“ Team Kong: Füge Godzilla im Titanenzorn-Event insgesamt 135.000 Schaden zu - Belohnung: Legendäres Emblem „Team Kong“

Füge Godzilla im Titanenzorn-Event insgesamt 135.000 Schaden zu - Legendäres Emblem „Team Kong“ Kong-Erbe: Spiele Operation Monarch 6 Stunden lang - Belohnung: Epischer Talisman „Ahnenschädel“

Spiele Operation Monarch 6 Stunden lang - Epischer Talisman „Ahnenschädel“ Kong-Randale: Füge den Titanen 500.000 Schaden zu - Belohnung: Seltener Sticker „Beton-Dschungel“

Füge den Titanen 500.000 Schaden zu - Seltener Sticker „Beton-Dschungel“ Kreidezeit: Nutzt die Abschussserie Titaten-S.C.R.E.A.M.-Gerät 1 Mal - Belohnung: Seltener Talisman „Antike Überreste“

Nutzt die Abschussserie Titaten-S.C.R.E.A.M.-Gerät 1 Mal - Seltener Talisman „Antike Überreste“ Ultimate Schlacht: Platziert euch 12 Mal unten den besten 30 % - Belohnung: Episches Spray „Einer wird fallen“

Nachdem ihr alle 8 Herausforderungen absolviert habt, erhaltet ihr den oben erwähnten Bauplan als Belohung. Zudem erhaltet ihr pro abgeschlossene Aufgabe zusätzliche XP und das jeweilige kosmetische Item.

Ihr könnt euren Fortschritt der Herausforderung im Menü nachschauen und verfolgen. Das Event „Operation Monarch“ läuft bis zum 25. Mai 2022. Was sagt ihr zu den Herausforderungen, den Belohnungen und dem Event im Allgemeinen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, eure Meinung interessiert uns!