Man braucht die Corona-Warn-App zwar nicht mehr, um seinen Impfstatus beim Einlass an öffentlichen Orten vorzuzeigen, kann damit aber immer noch erfahren, ob man kürzlich Kontakt mit positiv getesteten Personen hatte. Bislang wurde eine Meldung nur weitergegeben, wenn die betroffene Person einen PCR-Test eingetragen hat. Ab sofort kann man auch einen positiven Selbsttest in der Corona-Warn-App melden, um Kontaktpersonen zu warnen.

Anders als vor einem Jahr spielt die Corona-Warn-App nur noch eine kleine Rolle im Alltag. Mittlerweile werden immer weniger PCR-Tests durchgeführt. Damit die Corona-Warn-App dennoch ihren Zweck erfüllt und andere bei einem Positivkontakt warnen kann, lässt sich nun auch ein selbst durchgeführter Test erfassen.

Corona-Warn-App: Positiven Schnelltest selbst eintragen

Die entsprechende Funktion wird in Version 3.0 der Corona-Warn-App eingeführt. Man benötigt also nicht mehr ein offizielles PCR-Testergebnis. Bislang konnte ein positives Ergebnis nur mit Hilfe einer TAN in der App gespeichert werden. Die zuständige Verifikations-Hotline wird zum 31. Januar eingestellt. Neben selbst durchgeführten Tests kann man ab sofort auch positive Testergebnisse von Teststellen in der App eintragen, die sonst nicht weitergeleitet worden wären. So funktioniert es:

Stellt sicher, dass ihr Version 3.0 der CWA installiert habt. Die Versionsnummer könnt ihr über die Optionen im Bereich „App-Informationen“ einsehen. Falls ihr noch nicht die notwendige Aktualisierung habt, müsst ihr warten, bis sie für euch freigeschaltet wird. Auf der Startseite wählt ihr die Option „Sie lassen sich testen?“. In der Testverwaltung scrollt ihr nach unten und ruft dann die Option „Selbsttest positiv?“ auf. Registriert euer positives Testergebnis. Nachdem die Einstellung gespeichert wurde, werden Kontakte, die die App in der jüngeren Vergangenheit ermittelt hat, über das Testergebnis informiert und erhalten entsprechend eine rote Warnung.

CWA: Andere vor positivem Testergebnis warnen

Um einen Missbrauch der Funktion zu verhindern, lässt sich ein positives Testergebnis nur alle drei Monate eintragen. Die Basis-Funktionen der App wie die Risikoermittlung und -warnung werden durch das Update nicht berührt. Die App zeigt weiterhin alle Begegnungen der letzten 10 Tage mit positiv getesteten Personen an, die ihr Ergebnis in der App registriert haben. Nach 10 Tagen verschwindet die rote Kachel mit der Warnung.

Durch das Update dürften die roten Warnungen in der App wieder vermehrt auftauchen. Pflichten ergeben sich daraus nicht. Man sollte sich allerdings in dem Fall sicherheitshalber selbst testen lassen, Kontakte reduzieren und darauf achten, ob man Krankheitssymptome spürt.