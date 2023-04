Funkeltitanit benötigt ihr in Dark Souls, um bestimmte Waffen und Rüstung zu verbessern. Dazu zählt zum Beispiel das Schwarz-Ritter-Großschwert oder der Drachentöter-Großbogen. Der spieletipps-Leser goOfyfixxxxx hat uns den folgenden Tipp zum Farmen von Funkeltitanit und Läuterungssteinen eingesandt, der von anderen Lesern sehr gut bewertet wurde. Wir bedanken uns für diesen Tipp und geben ihn an euch weiter.

Voraussetzungen zum Farmen

Ihr habt Seath, den Schuppenlosen besiegt.

Ihr habt euch den Goldenen Schlangenring in Sens Festung geholt.

Ihr habt eine sehr starke Waffe, um Muscheln schnell zu besiegen (für effektiveres Farmen auf Zeit).

Ihr besitzt Pyromantieflamme +11/12 und die Zauber Großer Chaosfeuerball und Großer Feuerball.

Funkeltitanit und Läuterungsstein von Muscheln farmen

Begebt euch in die Kristallhöhle. Ihr solltet eine Waffe haben, die den Muscheln dort ca. 400 Schaden mit einem Schlag zufügt. Auch zu empfehlen wären die Zauber Großer Chaosfeuerball und Großer Feuerball sowie der Goldene Schlangenring (eventuell noch Menschlichkeit) für eine hohe Droprate.

Ihr müsst euch am Leuchtfeuer in der Bosskampfhalle von Seath befinden (dazu muss dieser zuvor bezwungen worden sein). Vor dem Bossraum befinden sich 6 Muscheln. Ihr verlasst vom Leuchtfeuer aus den Raum und lauft automatisch auf die Muscheln zu. Rechts von euch sollte sich die erste befinden. Schießt sie mit dem Chaosfeuerball/Großen Feuerball ab und wechselt sofort zu eurer Waffe, falls ihr auf der linken Hand einen Schild tragt.

Durch den Zauber bringt ihr die Muschel ins Wanken. Diese Zeit nutzt ihr aus, um sie mit einem gezielten Angriff eurer Waffe endgültig zu töten – so stirbt sie mit nur 2 Treffern. Jetzt sollte bereits eine zweite Muschel auf euch zukommen. Wartet kurz mit dem Feuerball, da sie eventuell an der ersten hängenbleiben könnte und dann wiederholt das oben beschriebene Vorgehen.

Als Nächstes greift ihr die Muschel links von euch an, sollte sie noch nicht auf euch zugekommen sein. Dann greift ihr systematisch die beiden hinter ihr an. Anschließend solltet ihr, wenn ihr alles richtig gemacht habt, noch 3 Feuerbälle übrig haben. Damit könnt ihr die letzte Muschel, ganz hinten in der rechten Ecke, besiegen. Kehrt zurück zum Leuchtfeuer und rastet, damit die Muscheln respawnen.

Weitere Tipps zur Strategie