deezer Kosten 2023: Premium, Family & Studenten-Rabatt

Was kostet die Premium-Mitgliedschaft bei deezer und welche Vorteile bringt sie gegenüber einem kostenfreien Account? Den Preis von „deezer Premium“ und was die genauen Unterschiede sind, lest ihr hier.

Im Grunde gibt es zwei Mitgliedschaften bei deezer: Die durch Werbung kostenlose „deezer Free“-Mitgliedschaft und das Premium-Abo. Die Premium-Mitgliedschaft könnt ihr wahlweise monatlich oder jährlich abschließen. Darüber hinaus gibt es noch ein Family-Abo und einen Student Rabatt.

Kosten und Vorteile der Premium-Mitgliedschaft

Mitgliedschaft deezer Free deezer Premium Kosten pro Monat 0 Euro Monatsabo: 11,99 Euro

Jahresabo: 98,90 Euro Klangqualität Basic: 64 kbit/s mp3

Standard: 128 kbit/s mp3 Hohe: 320 kbit/s mp3

HiFi: 1141 kbit/s FLAC Musik ohne Werbung Nein Ja Musik offline hören Nein Ja Jeden Song abspielen Nein Ja Lieder überspringen 6 pro Stunde Unendlich Audiobooks by Deezer Nein Ja

Die freie Mitgliedschaft bei deezer ist eher mit einem Genre-Radio zu vergleichen: Ihr könnt jede Playlist im Shuffle hören, müsst zwischendurch Werbespots dulden und könnt 6 Lieder pro Stunde überspringen.

Mit der Premium-Mitgliedschaft habt ihr solche Einschränkungen nicht und könnt – wie von anderen Streamingdiensten gewohnt – jeden Song abspielen, den deezer anbietet. Dazu hört ihr eure Musik auch in hoher oder gar HiFi-Qualität und könnt diese auch zum Offline-hören auf euer Smartphone herunterladen.

Family-Abo

Das Abo „deezer Family“ bietet die gleichen Vorteile wie das gewöhnliche Premium-Abo, lässt sich aber mit bis zu 5 weiteren Familienmitglieder teilen und kostet dafür 19,99 Euro im Monat.

Im Familien-Abo lassen sich spezielle Profile für Kinder anlegen, sodass Eltern die Kontrolle behalten und den Kindern nur die passenden Inhalte angezeigt werden.

Studenten-Rabatt

Das Angebot von „deezer Student“ bietet die gleichen Funktionen wie das normale Premium-Abo, kostet aber nur 5,99 Euro im Monat. Um es zu Beanspruchen, solltet ihr zwischen 18 bis 25 Jahre alt sein und einen gültigen Studentennachweis besitzen, den ihr über die Plattform SheerID verifizieren lassen müsst.

Der Studenten-Rabatt muss jedes Jahr erneut verifiziert werden – dies ist maximal 3 mal möglich, sodass ihr den Vorteil von „deezer Student“ insgesamt bis zu 4 Jahre lang nutzen könnt.

