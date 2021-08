Der Barbar hat in Diablo 2: Resurrected die größten Startschwierigkeiten. Wir empfehlen euch einen Build mitsamt Runenwörtern, mit dem ihr den normalen Schwierigkeitsgrad dennoch im Handumdrehen bezwingt.

Diablo 2: Resurrected Facts

Allgemeine Tipps zum Barbaren

Nahkämpfer haben es in Diablo 2 nicht leicht und der Barbar hat das schwächste Los gezogen. Das heißt jedoch nicht, dass die Klasse komplett unbrauchbar ist. Im Endgame werdet ihr auf gute Ausrüstung angewiesen sein, um das Maximum aus dem Charakter herauszuholen. Im normalen Schwierigkeitsgrad sind diese Hürden natürlich deutlich geringer.

Die wichtigsten Attribute

Stärke In den ersten beiden Akten solltet ihr zwischen 30 und 40 Punkten investieren, um die beste Ausrüstung tragen zu können. Sobald ihr das Ende des normalen Schwierigkeitsgrades erreicht habt, seid ihr mit 60-70 Stärke gut bedient.

Geschicklichkeit 30 Punkte reichen für die meisten Items.

Energie Keine Punkte nötig.

Vitalität Bei jedem Levelaufstieg solltet ihr nahezu alle Punkte in Vitalität investieren.



Anfänger-Builds für den Spieleinstieg

Der Barbar hält zwar viel aus, dafür fehlt es ihm an Schaden. Wir empfehlen euch daher, euch auf einen Build mit zwei Nahkampfwaffen zu spezialisieren.

Auf Level 25 könnte euer Build ungefähr so aussehen:

Fähigkeit Skillpunkte Hieb 1 Doppelschwung 20 Doppelwurf 1 Raserei 1+

Sobald ihr auf Level 25 Raserei freigeschaltet habt, solltet ihr dennoch nicht auf Doppelschwung verzichten. Am effektivsten ist es, zum Beginn des Kampfes mit Raserei eure Angriffsgeschwindigkeit zu erhöhen und dann auf Doppelschwung zu wechseln.

Hilfreiche Runenwörter

Da ihr zwei Nahkampfwaffen benötigt, ist der Barbar mehr als jede andere Klasse zum Beginn des Spiels auf gute Runenwörter angewiesen.

Runenwort Runen und Ausrüstung Effekte Stahl (Level 13) Tir +El

Grauer Streitkolben, Axt oder Schwert mit 2 Sockeln 20% erhöhter Schaden

+3 zu min. Schaden

+3 zu max. Schaden

+50 zu Angriffswert

50% Chance auf offene Wunden

+25% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit

+2 Mana nach jedem Kill

+1 zu Lichtradius Boshaftigkeit (Level 15) Ith + El + Eth

Graue Nahkampfwaffe mit 3 Sockeln 33% erhöhter Schaden

+9 zu max. Schaden

100% Chance auf offene Wunden

-25% Zielverteidigung

-100 zu Monsterverteidigung pro Treffer

Verhindert Monsterheilung

+50 zu Angriffswert

Lebensverlust -5 Verstohlenheit (Level 17) Tal + Eth

Graue Rüstung mit 2 Sockeln +25% Bewegungsgeschwindigkeit

+25% Schnellere Zauberrate

+25% Schnellere Erholung nach Treffer

+6 zu Geschicklichkeit

Mana regenerieren 15%

+15 zu maximaler Ausdauer

Gift-Widerstand +30%

Magie-Schaden reduziert um 3

Im besten Fall tragt ihr jeweils eine Waffe mit Stahl in der einen und eine Waffe mit Boshaftigkeit in der anderen Hand. Dazu benötigt ihr jedoch gleich zwei El-Runen. Diese farmt ihr von der Gräfin, die sich in Ebene 5 des Turmkellers befindet.

Den Lebensverlust von Boshaftigkeit könnt ihr durch einen Söldner mit der Fähigkeit Gebet ausgleichen, den ihr in Akt 2 anheuern könnt. In beiden Händen eine Waffe mit Boshaftigkeit zu tragen ist nicht zu empfehlen, da ihr den doppelten Lebensverlust nicht ohne Weiteres ausgleichen könnt.

Falls ihr kein Glück bei der Suche nach Runen habt, gibt es noch eine Budget-Option. So könnt ihr bis zu drei Tal-Runen in eine Nahkampfwaffe stecken, um sie mit Giftschaden zu verstärken.