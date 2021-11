Die Zauberin ist nicht die einzige Klasse in Diablo 2: Resurrected, die sich teleportieren kann. Im Endgame steht diese Fähigkeit allen Charakteren offen. Dafür sind allerdings besonders seltene Items und teure Gegenstände notwendig.

Um im Endgame von Diablo 2: Resurrected effektiv farmen zu können, spielt Geschwindigkeit eine wichtige Rolle. Der beste Mobilitätsskill im Spiel ist dabei Teleport. Da die Zauberin diese Fähigkeit bereits ab Level 18 lernen kann, gehört sie in jeder Season zu den beliebtesten Startercharakteren. Unter anderem kann sie bereits früh im Spiel problemlos Mephisto farmen und dadurch wertvolle Items sammeln.

Andere Klassen können mitunter mehr Schaden austeilen, sind aber bei weitem nicht so mobil wie die Zauberin. Im Endgame wendet sich das Blatt allerdings, denn mit den richtigen Items haben tatsächlich alle Klassen die Möglichkeit, den Skill Telelport einzusetzen.

Teleport per Runenwort „Rätsel“ lernen

Die beste Möglichkeit, im Endgame von Diablo 2: Resurrected die Fähigkeit Teleport zu erlernen, ist das Runenwort Rätsel, auch bekannt unter dem englischen Namen Enigma. Allerding sind dafür die Runen Jah, Ith und Ber notwendig. Jah und Ber gehören dabei zu den seltensten Runen im gesamten Spiel, weshalb es sehr viel Zeit und Glück kostet, die Runen zu erwerben.

Sobald ihr jedoch in den Besitz des Runenworts gelangt, kann euer Charakter die Fähigkeit Teleport nutzen, solange die Rüstung angelegt ist. An welchen Orten ihr die besten Chancen habt, seltene Runen zu finden, erfahrt ihr in unserem Farming-Guide:

Items mit Teleport-Ladungen finden

Neben dem Runenwort Rätsel, das euch den Skill Teleport als permanente Fähigkeit verleiht, gibt es auch einige Items, die sogenannte Ladungen eines bestimmten Skills besitzen. Besitzt etwa ein Zauberstab 50 Teleport-Ladungen, so erlaubt euch das, 50 Mal zu teleportieren. Danach müssen die Ladungen erneuert werden und das kann teuer werden.

Das Wiederlaufladen eines Gegenstand funktioniert genauso wie die Wiederherstellungen der Haltbarkeit. Geht also einfach in einem der Akt zum Schmied und lasst eure Ausrüstung reparieren. Alternativ könnt ihr die Ladungen auch per Würfelrezept wiederherstellen. Kombiniert die Waffe dazu im Horadrim-Würfel mit einer Ort-Rune und einem Lädierten Edelstein. Eine Übersicht aller nützlichen Würfel-Rezepte findet ihr im verlinkten Artikel.

Der einfachste Weg, einen Zauberstab mit Teleport-Ladungen zu erwerben, ist Drognan in Akt 2. Startet das Spiel so oft neu, bis sich direkt neben ihm der Ausgang aus Lut Gholein befindet. Jetzt könnt ihr mit ihm sprechen und nachsehen, ob er einen Zauberstab mit Teleport-Ladungen zum Verkauf anbietet.

Sollte er keinen solchen Stab verkaufen, könnt ihr die Stadt kurz durch das Tor verlassen und anschließend wieder betreten. Dadurch wird Drognans Inventar neu generiert und ihr könnt ein weiteres Mal seine Waren nach dem korrekten Teleport-Stab absuchen. Wiederholt diesen Vorgang so lange, bis Drognan den gesuchten Stab zum Verkauf anbietet.

Tipp: Zauberstäbe mit Teleport-Ladungen setzen Level 24 voraus. Ihr könnt euch die Suche daher erleichtern, indem ihr Drognan mit Level 23 besucht. Sollte er einen der gewünschten Stäbe im Inventar haben, wird dieser rot hervorgehoben, da ihr das notwendige Level noch nicht erreicht habt. Auf diese Weise könnt ihr auf einen Blick sehen, ob Drognan den richtigen Zauberstab zum Verkauf anbietet oder nicht.

