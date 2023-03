Der Zauberer beziehungsweise die Zauberin ist bereits seit dem ersten Serienteil ein fester Bestandteil der Reihe und darf natürlich auch in Diablo 4 nicht fehlen. Wir sagen euch, mit welchen Skills ihr die Klasse zum Spielbeginn besonders gut leveln könnt.

Frostmagie, Blitze und Feuerbälle gehören seit über 20 Jahren zum Arsenal der Zauberin in Diablo. Auch in Diablo 4 steht die Klasse wieder zur Auswahl und kann in der Beta-Phase bis Level 25 gespielt werden.

Falls ihr unsicher seid, welche Skills ihr bei den einzelnen Levelaufstiegen auswählen sollt, könnt ihr euch an der folgenden Tabelle orientieren. Scheut euch aber nicht davor, unterschiedliche Skills der Zauberin auszuprobieren und euren ganz eigenen Spielstil zu entwickeln. Schließlich ist die Beta dazu da, das Spiel ohne langfristige Konsequenzen auszutesten.

Die offene Beta von Diablo 4 findet vom 24. bis 26. März 2023 statt. Allerdings gibt es vom 17. bis 19. März zusätzlich eine geschlossene Beta-Phase, die exklusiv für Vorbesteller zugänglich ist.

Die Zauberin in Diablo 4: Level 1 bis 25

In der Beta könnt ihr maximal Level 25 erreichen, allerdings erhaltet ihr bereits auf Level 20 ein süßes Wolfsbaby als kosmetische Belohnung. Mit den folgenden Fähigkeiten solltet ihr dabei keine Schwierigkeiten haben.

Level Fähigkeit 2 Frost Bolt 3 Enhanced Frost Bolt 4 Glinting Frost Bolt

Frost Bolt: Diese Fähigkeit hilft euch dabei, euren Manavorrat zu regenerieren und vereist und verlangsamt außerdem eure Gegner.

Level Fähigkeit 5 Fireball 6 Enhanced Fireball 7 Destructive Fireball

Fireball: Fireball ist euer bester Skill gegen Gegnergruppen. Die Fähigkeit verbraucht viel Mana, setzt sie also mit Bedacht ein und ladet euer Mana mit Frost Bolt auf.

Level Fähigkeit 8 Teleport

Teleport: Die Zauberin hält nicht viel aus und ist dank Teleport in der Lage, sich schnell zurückzuziehen oder sich im Kampf neu zu positionieren.

Level Fähigkeit 9 Frost Nova

Frost Nova: Frost Nova friert alle Gegner in der Umgebung für kurze Zeit ein und gibt euch so die Möglichkeit zur Flucht. Perfekt, wenn ihr kurz davor seid übermannt zu werden.

Level Fähigkeit 10 Ice Armor 11 Enhanced Ice Armor

Ice Armor: Ice Armor ist einer euer besten defensiven Skills und kann euch sogar vor mächtigen Bossattacken schützen.

Level Fähigkeit 12 Fireball 13 Hydra 14 Enhanced Hydra 15 Summoned Hydra 16 Hydra 17 Hydra

Hydra: Während Fireball perfekt für Gruppen geeignet ist, macht eure Hydra jagt auf einzelne Ziele, beispielsweise Bosse. Eure Hydra greift immer das nächstgelegene Ziel an. Beachtet also genau, wo ihr den Zauber wirkt.

Level Fähigkeit 18 Meteor 19 Enhanced Meteor 20 Wizard's Meteor

Meteor: Ab Levle 15 könnt ihr die Enchantment Slots der Zauberin freischalten. Platziert darin den Meteor-Skill um eure Feinde bewegungsunfähig zu machen.

Level Fähigkeit 21 Hydra 22 Hydra 23 Fireball 24 Fireball 25 Fireball

Die genannten Skill-Empfehlungen stammen von maxroll. Im englischsprachigen Video von Raxxanterax findet ihr eine noch genauere Eklärung der Fäihgkeiten und ihrer Synergien.