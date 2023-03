Der Nekromant besitzt seit Diablo 2 einen der stärksten Skills der Reihe, die Leichenexplosion. Dadurch wird das Leveln eures Charakters zum Kinderspiel. Wir zeigen euch den kompletten Build für Diablo 4.

Diablo 4 Facts

Der Totenbeschwörer setzt, wie der Name schon verrät, auf die Wiedererweckung von Toten. Allerdings ist das bei weitem nicht seine einzige Stärke, denn seine mit Abstand mächtigste Fähigkeit ist die Leichenexplosion. Gerade während der Leveling-Phase solltet ihr diesen Skill also auf keinen Fall ignorieren. In der Beta könnt ihr den Nekromanten bis Level 25 spielen.

Falls ihr unsicher seid, welche Skills ihr bei den einzelnen Levelaufstiegen auswählen sollt, könnt ihr euch an der folgenden Tabelle orientieren. Scheut euch aber nicht davor, unterschiedliche Skills des Nekromanten auszuprobieren und euren ganz eigenen Spielstil zu entwickeln. Schließlich ist die Beta dazu da, das Spiel ohne langfristige Konsequenzen auszutesten.

Die offene Beta von Diablo 4 findet vom 24. bis 27. März 2023 statt. Allerdings gibt es vom 17. bis 19. März zusätzlich eine geschlossene Beta-Phase, die exklusiv für Vorbesteller zugänglich ist.

Der Totenbeschwörer in Diablo 4: Level 1 bis 25

In der Beta könnt ihr maximal Level 25 erreichen, allerdings erhaltet ihr bereits auf Level 20 ein süßes Wolfsbaby als kosmetische Belohnung. Mit den folgenden Fähigkeiten solltet ihr dabei keine Schwierigkeiten haben.