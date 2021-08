Die Zauberin gehört nicht ohne Grund zu den beliebtesten Klassen in Diablo 2. Mit unseren Tipps, Build-Empfehlungen und Runenwörtern seid ihr bestens gewappnet, um den ersten Schwierigkeitsgrad „Normal“ mit ihr zu überstehen.

Allgemeine Tipps zur Zauberin

Die Zauberin hält nicht viele Treffer aus, sie kann diesen Umstand durch ihren enormen Schaden jedoch mühelos ausgleichen. Ihre Fähigkeiten verschlingen gerade zum Spielbeginn sehr viel Mana. Wie bei den meisten anderen Klassen auch, solltet ihr euer Inventar also stets mit Tränken füllen.

Da ihr pro Schwierigkeitsgrad nur einmal eure Attribute und Skills zurücksetzen könnt, solltet ihr euch gleich zu Beginn überlegen, welche Art von Zauberin ihr spielen wollt. Die Feuerzauberin ist ideal für einzelne Ziele und profitiert ab Level 19 zudem immens vom Runenwort Blatt. Die Blitzzauberin hingegen ist eine fantastische Wahl um ganze Gruppen zu bekämpfen, dafür braucht sie ein wenig mehr Zeit in den Bosskämpfen.

Die wichtigsten Attribute

Stärke / Geschicklichkeit Investiert hier nur so viele Punkte wie nötig, um eure Ausrüstung zu tragen. Im Schwierigkeitsgrad Normal sind 15 Punkte in Stärke und 30 Punkte in Geschicklichkeit die längste Zeit völlig ausreichend.

Energie Optional könnt ihr zu Beginn des Spiels einige Punkte in Energie investieren, um euren Manavorrat zu erhöhen. Langfristig erhöht sich euer Mana mit steigendem Level und besserer Ausrüstung aber automatisch. Um den regelmäßigen Konsum von Manatränken kommt ihr auf dem ersten Schwierigkeitsgrad in keinem Fall herum.

Vitalität Die Zauberin startet mit extrem wenig Leben, in den allermeisten Fällen sollten also bei jeden Stufenaufstieg alle eure Punkte in Vitalität fließen.



Anfänger-Builds für den Spieleinstieg

Im Schwierigkeitsgrad Normal gibt es zwei Builds, die nicht nur extrem stark, sondern auch einfach zu spielen sind. Ihr habt die Wahl zwischen der Feuer- und der Blitzzauberin.

Die Skillpunkte der Feuerzauberin

Die Feurzauberin setzt auf den Skill Feuerblitz. Eure Startwaffe gibt euch bereits einen Bonus auf genau diesen Skill, ihr könnt die Fähigkeit also in Ruhe ausprobieren und euch dann entscheiden, ob sie euch gefällt oder ihr lieber der Blitzzauberin eine Chance geben wollt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr aber auch bei der Feuerzauberin ein paar einzelne Punkte in Komfort-Skills aus den Blitzfertigkeiten stecken.

Auf Level 25 könnte euer Build ungefähr so aussehen:

Fähigkeit Skillpunkte Feuerblitz 20 Wärme 1 Statikfeld 1 Telekinese 1 Teleport 1 Feuerball 1+

Feuerball richtet mehr Flächenschaden an als Feuerblitz. Beide Zauber unterstützen sich allerdings gegenseitig durch ihre Synergie. Punkte in dem einen Skill erhöhen also auch den Schaden des anderen. Ihr könnt also bedenkenlos Punkte in Feuerblitz stecken, auch wenn ihr im späteren Spielverlauf primär Feuerball benutzen werdet.

Die Skillpunkte der Blitzzauberin

Euer primärer Skill Comboblitz. In Bosskämpfen steht euch außerdem die mächtige Fähigkeit Statikfeld zur Verfügung. Damit könnt ihr einen festen Prozentsatz der gegnerische Lebensenergie reduzieren, egal ob diese 100 oder 1.000 Lebenspunkte haben. Die Fähigkeiten Wärme, Telekinese und Teleport sind Komfort-Skills, die euch bei der Fortbewegung und der Regenerierung von Mana helfen.

Auf Level 25 könnte euer Build ungefähr so aussehen:

Fähigkeit Skillpunkte Comboblitz 20 Wärme 1 Statikfeld 1 Telekinese 1 Teleport 1 Blitzschlag 1+

Sobald ihr mit Comboblitz das Maximum erreicht habt, könnt ihr eure weiteren Punkte in Blitzschlag stecken. Dank der Synergie erhöht jeder Punkt in Blitzschlag weiterhin den Schaden von Comboblitz.

Hilfreiche Runenwörter

Im Schwierigkeitsgrad Normal hat die Zauberin zwei Runenwörter, von denen sie stark profitiert.

Runenwort Runen und Ausrüstung Effekte Verstohlenheit (Level 17) Tal + Eth

Graue Rüstung mit 2 Sockeln +25% Bewegungsgeschwindigkeit

+25% Schnellere Zauberrate

+25% Schnellere Erholung nach Treffer

+6 zu Geschicklichkeit

Mana regenerieren 15%

+15 zu maximaler Ausdauer

Gift-Widerstand +30%

Magie-Schaden reduziert um 3 Blatt (Level 19) Tir + Ral

Grauer Stab mit 2 Sockeln 3 zu Feuerfertigkeiten

Fügt 5-30 Feuerschaden hinzu

+3 zu Feuerblitz (nur Zauberin)

+3 zu Inferno (nur Zauberin)

+3 zu Wärme (nur Zauberin)

+2 zu Verteidigung pro Level

Kältewiderstand +33%

+2 zu Mana nach jedem Kill

Ab Level 17 kann und sollte die Zauberin wie jede andere Klasse auch eine Rüstung mit dem Runenwort Verstohlenheit tragen. Damit seid ihr für den Rest des normalen Schwierigkeitsgrades bestens ausgerüstet.

Ab Level 19 könnt ihr außerdem einen Stab mit den Runenwort Blatt herstellen. Durch den Bonus auf Feuerfertigkeiten profitiert vor allem die Feuerzauberin von dem Runenwort, für die Blitzzauberin ist er dank der zusätzlichen Punkte in Wärme jedoch auch ideal.

