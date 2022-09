In Disney Dreamlight Valley werdet ihr Aubergine dringend benötigen. Doch es dauert sehr lange, bis ihr diese Eierpflanze bekommt. Wir zeigen euch, wann ihr Aubergine finden werdet und wo ihr die Samen kaufen könnt.

Wann kann ich in Disney Dreamlight Valley Aubergine finden?

Um Aubergine zu bekommen, müsst ihr einiges an Dreamlight farmen. Das ist kein Problem, denn ihr erhaltet es beinahe für alles, was ihr tun wollt. Da ihr Aubergine erst finden werdet, wenn ihr die Eiswelt freigeschaltet habt, müsst ihr also zuvor den Wald freischalten. Anschließend müsst ihr den Verkaufsstand von Goofy eröffnen und ausbauen. Folgende Schritte kommen auf euch zu:

Schaltet den Wald der Tapferkeit für 3.000 Dreamlight frei. Dieser befindet sich rechts oben auf der Karte. Lauft durch die Ebene, bis ihr eine blaue Treppe erreicht. Sie führt euch zu den Eisigen Höhen, die ihr für 10.000 Dreamlight freischalten müsst. Direkt hinter den großen Nachtdornen befindet sich der Stand von Goofy. Schaltet diesen für 4.000 Gold frei. Damit ihr Aubergine bekommen könnt, müsst ihr den Verkaufsstand von Goofy jetzt noch einmal verbessern, was euch 10.000 Gold kostet.

Für wie viel Gold kann ich Aubergine und ihre Samen kaufen?

Nachdem ihr diese 4 Schritte abgearbeitet habt, könnt ihr an dem Verkaufsstand Aubergine und Auberginensamen kaufen. Insgesamt braucht ihr für diese Schritte 13.000 Dreamlight und 14.000 Gold. Dann benötigt ihr noch Geld für die Aubergine oder die Auberginensamen. Das kostet euch das Nachtschattengewächs:

Aubergine gibt es für 462 Gold

gibt es für 462 Gold Auberginensamen gibt es für 95 Gold

gibt es für 95 Gold Wartezeit bis zur Ernte liegt bei 180 Minuten.

Hier seht ihr die Werte der Aubergine. Wenn ihr sie esst, gibt sie euch 451 Energie wieder (Bildquelle: Screenshot giga.de)

Wie ihr seht, dauert es sehr lange, bis ihr eure Aubergine auch ernten könnt. Plant diese 3 Stunden unbedingt ein. Wenn ihr bei der Ernte einen Freund dabei habt, dem ihr Gartenarbeit als Job zugewiesen habt, dann wird er dafür sorgen, dass ihr mehr Aubergine erntet, als ihr Samen gesät habt. Sät also mehr als ihr im Moment benötigt und bewahrt die Aubergine in eurer Truhe im Haus für den Fall der Fälle.