Disney Dreamlight Valley: Symbole für Chroniken der Uralten finden

Belle wird euch um Hilfe bei einer Schatzsuche, die euch durch das gesamte Disney Dreamlight Valley führt, bitten. Mit dieser Bitte startet die Aufgabe „Die Chroniken der Uralten“. In unserem Guide zeigen wir euch die Fundorte der Schatztruhe und aller Symbole.

Freischaltbedingungen für „Die Chroniken der Uralten“

Nachdem ihr den Code im Mysteriösen Buch knacken konntet und den besten Rätsellöser im Valley gefunden habt, geht die Erforschung des Tagebuchs von Belle weiter. Um die Mission „Die Chroniken der Uralten“ starten zu können, müsst ihr die Freundschaft mit Belle auf Stufe 10 bringen, die Charaktere Arielle und die gute Fee sowie das Biom eisige Höhen freigeschaltet haben.

Die Truhe auf der Insel finden

Sprecht mit Belle und sie wird euch erzählen, dass sie beim entziffern des Tagebuchs nicht weiterkommt. Begebt euch zum Haus von Biest und Belle, um das Tagebuch zu untersuchen – es liegt auf ihrem Schreibtisch. Sammelt das Blatt vom Boden auf und kehrt zurück zu Belle, um mit ihr zu sprechen.

„Die Chroniken der Uralten“ scheinen sich auf der Insel von Arielle zu befinden. Sprecht mit der Meerjungfrau, um mehr zu erfahren. Sie berichtet euch von einer glänzenden Truhe, die in Felsen feststeckt. Begebt euch zum Floß am schillernden Strand, mit dem ihr zur Insel von Arielle gelangt und sucht dort nach der Truhe. Das folgende Bild zeigt euch den Fundort.

Hinten links im Bild seht ihr die Truhe, die in den Felsen feststeckt. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Schatztruhe aus den Felsen heben

Interagiert mit der Kiste, um herauszufinden, dass sie mit schweren Steinen bedeckt ist und ihr sie nicht bewegen könnt. Kehrt zurück ins Valley und sprecht mit Belle. Besorgt anschließend

4x Seile

und 2x Eisenbarren.

Bringt die Materialien zum Biest und besprecht mit ihm die nächsten Schritte. Geht alle gemeinsam zu Arielles Insel. Die Bewohner werden euch automatisch folgen, also kümmert euch nicht um sie. Zieht euch optional etwas an, das dreckig werden kann. Es hat allerdings keine Auswirkungen auf die Quest.

Sprecht auf der Insel mit dem Biest und er schaufelt euch die Schatztruhe frei. Nachdem ihr sie genau untersucht habt, erhaltet ihr eine Schriftrolle, auf der 4 verschiedene Symbole aufgemalt sind. Die Symbole stehen für die Insel von Arielle (das erste) und für 3 Biome. Sprecht mit Belle und stellt fest, dass ihr die Symbole im Dreamlight Valley finden und fotografieren müsst – im Dunkeln!

Ihr könnt warten, bis es an eurem Standort Nacht wird, weil dann auch in Disney Dreamlight Valley die Nacht einzieht. Oder ihr verdunkelt die Welt einfach in den Einstellungen, wodurch ihr die Symbole ebenfalls besser sehen und damit finden solltet. Öffnet dafür die Einstellungen, geht zum Menüpunkt „Grafiken“ und dann zu „Versetzte Tageszeit“. Stellt hier das ein, was notwendig ist, damit es dunkel wird. Das folgende Bild zeigt euch die Option.

Welche Einstellung ihr hier vornehmen müsst, hängt davon ab, wie spät es gerade ist. Zeigt die Uhr bei euch 18 Uhr, dann stellt den Zeiger zum Beispiel auf +6 Stunden ein. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle Symbole finden und fotografieren

Im Dunkeln ist es sehr leicht, die Symbole zu entdecken. Nachfolgend findet ihr Bilder mit den genauen Fundorten, solltet ihr bei der Suche dennoch Schwierigkeiten haben.

Symbol Nr. 1 auf Arielles Insel

Das Symbol am Strand von Arielles Insel ist kaum zu übersehen. Es leuchtet rechts von der Schatztruhe.

Schießt ein Foto von dem ersten Symbol auf dem Felsen rechts neben der Schatztruhe der Uralten. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Symbol Nr. 2 in den eisigen Höhen

Die Truhe lässt sich zwar nicht öffnen, aber sprecht mit Belle und ihr werdet weitere Fotos machen müssen. Belle gibt euch Tipps zum Fundort der Symbole. Kehrt ins Tal zurück und begebt euch zu den eisigen Höhen, um das Symbol „unter den Augen eisiger Gipfel“ zu fotografieren. Das folgende Bild zeigt euch den Fundort. Er ist bei der Höhle, in der ihr Olaf gefunden habt.

Sucht im Nordosten der eisigen Höhen nach dem zweiten Symbol. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Symbol Nr. 3 auf der Lichtung des Vertrauens

Als nächstes sollt ihr „in der nähe von Ruinen am Wasser“ suchen, was euch eindeutig auf die Lichtung des Vertrauens führt. Begebt euch dort in den Norden, wo der Fluss den See verlässt und die Ruinen stehen. Das folgende Bild zeigt euch den genauen Fundort.

Sucht bei den Ruinen im Norden der Lichtung des Vertrauens nach dem dritten Symbol. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Symbol Nr. 4 im vergessenen Land

Das letzte Symbol befindet sich „im dunkelsten Teil des Landes“ der offensichtlich das vergessene Land ist. Auch hier müsst ihr im Norden suchen. Begebt euch zu den Ruinen, die ihr schon im Rahmen von Ursulas Quest „Eine Abmachung mit Ursula“ untersuchen solltet. Den genauen Fundort seht ihr auf dem folgenden Bild.

Sucht bei den Ruinen im Norden des vergessenen Landes nach dem vierten und letzten Symbol. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Habt ihr alle Symbole fotografiert, könnt ihr in Biests und Belles Haus gehen, wo ihr die Schatztruhe endlich öffnen könnt.

„Die Chroniken der Uralten“ reparieren

Aus der Schatzkiste fällt ein Gegenstand heraus – hebt ihn auf. In eurem Inventar befinden sich jetzt „Die Chroniken der Uralten“, die allerdings zerbrochen sind. Sprecht mit Belle, um euch darüber zu beraten, wie ihr sie reparieren könnt. Die gute Fee kann euch dabei helfen, also bringt das Objekt zu ihr. Sie bittet euch um folgende Materialien:

1x Saphir

10x Goldbarren, die ihr aus Goldklumpen und Kohlenerz herstellen könnt.

3x Vitalys-Kristalle

5x Traumscherben

Mit diesen Materialien repariert die gute Fee „Die Chroniken der Uralten“, die ihr im Anschluss zu Belle bringen müsst. Sie bittet euch darum, die Chroniken in der Nähe der Bibliothek, also in der Nähe von Merlins Haus zu platzieren. Tut dies, berichtet Belle davon und die Quest „Die Chroniken der Uralten“ ist damit abgeschlossen.

