Dreamlight Valley: "Die Straße räumen" lösen und Schlüssel finden

„Die Straße räumen“ ist die letzte Quest im Reich von Mulan. Wollt ihr die beiden neuen Helden in Disney Dreamlight Valley in euer Tal holen, müsst ihr sie abschließen. Wir helfen euch dabei, die Straße aufzuräumen, den Zaun aufzustellen und den Schlüssen zu Mulans Truhe zu finden.

Hinweis: Damit ihr die Charaktere Mulan und Mushu freischalten könnt, müsst ihr zunächst die Quest Damit ihr die Charaktere Mulan und Mushu freischalten könnt, müsst ihr zunächst die Quest „Ein neuer Rekrut“ , dann „Die Drachenarmee“ und im Anschluss „Die Straße räumen“ abschließen. Folgt den Links zu den Artikeln, in denen wir euch durch jede einzelne Mission führen.

„Schutz des Lagers“ abschließen

Nachdem Erdrutsch in der vorherigen Quest, müsst ihr Mulan und Mushu folgen. Sie laufen aus dem Lager hinaus, um sich die Folgen des Erdrutsches anzuschauen. Hört den beiden Helden zu, während sie sich unterhalten. Sprecht im Anschluss mit Mulan und die Aufgabe „Schutz des Lagers“ startet.

Steine, Baumstämme und Sandhaufen wegräumen

Ihr müsst jetzt im Bereich vor euch 8 Sandhaufen mit eurer Schaufel und 7 Steine mit eurer Spitzhacke entfernen. Zudem müsst ihr 10 Baumstämme sammeln oder angeln. Das folgende Bild zeigt euch die Fundorte aller Gegenstände. Sobald ihr den Baumstamm aus dem Fluss geangelt habt, tauchen weitere auf dem Boden auf.

Hier findet ihr alles Notwendige. Vergesst nicht, den Baumstamm aus dem Fluss zu angeln. Dadurch tauchen weitere auf. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

10 Bäume pflanzen und gießen

Nachdem ihr alles gesammelt und aufgeräumt habt, kehrt zurück zu Mulan und sie wird euch bitten, Bäume zu pflanzen und zu gießen. Sie übergibt euch 10 Baumsamen, die ihr in bereits vorgegrabene Löcher pflanzen und gießen sollt. Alle 10 Löcher befinden sich in dem Areal, den ihr für „Schutz des Lagers“ aufräumen solltet. Eine Stelle kann schwer zu finden sein, weil sie im Gras versteckt ist. Das Bild hilft euch, sie zu finden:

Zwischen diesen Pflanzen findet ihr eine versteckte Stelle, an der ihr Mulans Baumsamen pflanzen müsst. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sandsäcke herstellen

Als letzte Aufgabe für die Teilquest „Schutz des Lagers“ müsst ihr 20 Sandsäcke herstellen. Dafür benötigt ihr 15 Fasern und 40x braunen Sand. Den braunen Sand habt ihr bei euren Aufräumarbeiten gesammelt. Die Fasern könnt ihr an der Werkbank herstellen.

An der Werkbank stellt ihr auch die Sandsäcke her. Navigiert zum Reiter „Möbel“. Sprecht danach mit Mulan und folgt ihr zu den Zelten. Schaut nach dem Gespräch nach Mushu und der „Schutz des Lagers“ wir pausiert.

Zaun am Fuß des Berges platzieren

Die Quest „Die Straße räumen“ geht allerdings weiter und jetzt müsst ihr die restlichen Baumstämme beziehungsweise Holzscheite aus dem Fluss angeln oder sammeln. Insgesamt braucht ihr 25 Stück, um daraus einen Zaun zu bauen. Begebt euch damit zur Werkbank und dann zum Reiter „Zäune und Wege“. Hier findet ihr den Holzzaun für Mushu, den ihr 4x herstellen müsst.

Diesen Holzzaun sollt ihr am Fuß des Berges platzieren. Den Berg findet ihr das Lager über den Ausgang beim Reiskessel verlasst und dort an den Bergen entlanglauft, bis ihr einen ausgehobenen Graben seht, in dem ihr den Zaun platzieren sollt. Das folgende Bild zeigt euch, wonach ihr suchen müsst:

Haltet Ausschau nach dem orange markierten Graben, um den Zaun für Mushu zu bauen. (Bildquelle und Bearbeitung GIGA)

Habt ihr den Zaun aufgestellt, dann sprecht mit Mushu und folgt ihm zur Brücke, um Mulan anzusprechen und das Feuerwerk zu sehen. Redet im Anschluss mit Mushu und danach mit Mulan, die auf euch bei der Flagge beim Orientierungslauf wartet. Stellt ihr Haus im Valley auf (für 20.000 Gold) und schon könnt ihr sie im Tal begrüßen.

Schlüssel zu Mulans Truhe finden

Kehrt wieder in das Reich von Mulan zurück und sprecht mit Mushu. Er wird euch darum bitten, den Schlüssel zu Mulans Truhe zu finden. Erst damit könnt ihr die Quest „Die Straße räumen“ abschließen. Der einzige Hinweis, den ihr bekommt, lautet:

„Ich hatte ihn, während wir die Drachen in den Wagen gepackt haben. Dann bin ich vom Lager weggegangen, um sie zu verabschieden. Wir haben uns etwas verlaufen und einen kleinen Spaziergang in der Natur gemacht ... Ich muss ihn irgendwo dort auf dem Weg verloren haben. Der Schlüssel muss hier irgendwo sein.“

Der Schlüssel liegt außerhalb des Lagers. Wenn ihr der Straße beim Ausgang am Reiskessel folgt, dann gelangt ihr zu einer Barrikade aus Holzkarren. Sie versperren den Weg und links daneben im Rasen liegt der Schlüssel. Das folgende Bild zeigt euch den Fundort:

Bei diesen Holzkarren findet ihr den Schlüssel für die Truhe von Mulan. (Bildquelle: Screenshots und Bearbeitung GIGA)

Sammelt den Schlüssel ein und sprecht mit Mushu. Ihr könnt jetzt die Truhe von Mulan öffnen. Sie befindet sich hinter Mulans Zelt. Aus der Truhe könnt ihr das „Schwert des Verteidigers“ herausnehmen. Kehrt jetzt zurück ins Tal und heißt Mushu willkommen. Damit ist die Quest „Die Straße räumen“ abgeschlossen und beide Charaktere sind freigeschaltet.

