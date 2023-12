eBay: Preisvorschlag zurückziehen – so gehts

Bei eBay könnt ihr Sachen nicht nur ersteigern oder zu einem festen Preis kaufen, sondern auch Preisvorschläge abgeben, wenn dieses Feature für das Angebot aktiviert wurde. Falls ihr einen falschen Vorschlag gemacht habt, könnt ihr den Preisvorschlag zurückziehen.

Habt ihr einen Preis über die entsprechende Funktion bei eBay vorgeschlagen, bleibt euer Angebot für einige Stunden aktiv. Findet ihr den gewünschten Artikel innerhalb dieses Zeitraums irgendwo anders oder habt es euch doch anders überlegt, stellt ihr euch vielleicht die Frage, ob und wie man den Vorschlag zurücknehmen kann.

eBay: Preisvorschlag zurücknehmen per Link

Beachtet, dass ein Preisvorschlag verbindlich abgegeben wird und bindend ist. Nimmt ein Verkäufer diesen Vorschlag an, ist der Kauf zustande gekommen. So formuliert es auch eBay in den Nutzungsbedingungen:

„Wenn Sie einen Preisvorschlag oder einen Gegenvorschlag senden, verpflichten Sie sich damit, den Artikel zu kaufen, sofern der Verkäufer den Vorschlag akzeptiert.“

Es gibt jedoch Fälle, in denen ihr den Preisvorschlag zurückziehen könnt, wenn der Verkäufer euer Angebot noch nicht angenommen hat. Hierzu gehören:

Ihr habt aus Versehen einen falschen Betrag für den Vorschlag angegeben, also wolltet zum Beispiel 10,00 Euro anbieten, habt aber 100,00 Euro eingegeben.

für den Vorschlag angegeben, also wolltet zum Beispiel 10,00 Euro anbieten, habt aber 100,00 Euro eingegeben. Die Artikelbeschreibung wurde nach Abgabe des Preisvorschlags stark geändert , sodass ihr gar nicht mehr das erhaltet, was ihr eigentlich haben wolltet.

, sodass ihr gar nicht mehr das erhaltet, was ihr eigentlich haben wolltet. Der Verkäufer ist nicht erreichbar.

Der Preisvorschlag lässt sich nur zurückziehen, wenn das Angebot noch mindestens 12 Stunden läuft oder früher endet oder wenn es noch keine Stunde her ist, dass der Preisvorschlag abgeschickt wurde.

Um den Vorschlag zurückzunehmen, könnt ihr diesen Link verwenden:

Gebt auf dieser Seite die Artikelnummer ein, für die ihr den ihr euer Angebot zurücknehmen wollt (Screenshot GIGA)

Ihr benötigt die Artikelnummer, die ihr auf der entsprechenden Angebotsseite findet.

eBay: Preisvorschlag zurückziehen – Schritt für Schritt

Alternativ geht ihr wie folgt vor:

Loggt euch in eurem eBay-Account ein. Steuert über „Mein eBay“ das Angebot an, bei dem ihr den fehlerhaften Preisvorschlag abgegeben habt. Drückt auf „Übersicht/Preisvorschlag“ rechts neben dem Gebotskasten. Hier findet ihr den Button, über den ihr eure Aktion zurücknehmen könnt. Die Artikelnummer ist hier bereits eingetragen. Zudem stehen ihr hier noch einmal die Bedingungen. Wählt einen der vorgegebenen Gründe. Bestätigt den Vorgang. Ihr erhaltet eine Mail mit der Information darüber, dass der Preisvorschlag zurückgenommen wurde.

Als Verkäufern könnt ihr Beobachtern und Kaufinteressenten ebenfalls eigene Vorschläge für einen Preis machen. Das könnt ihr so zurückziehen:

Steuert eure „Mein eBay“-Übersicht an. Öffnet den Bereich „Preisvorschläge verwalten“. Sucht den entsprechenden Vorschlag heraus. Tippt auf „Zurücknehmen“.

Wollt ihr den Preisvorschlag bei eBay auf dem Handy zurücknehmen, solltet ihr den oben angegebenen Link verwenden. Habt ihr euren Preisvorschlag bereits vor über einer Stunde abgeschickt oder läuft das Angebot nur noch weniger als 12 Stunden, könnt ihr nachträglich nichts mehr ändern. Wenn der Verkäufer euren Vorschlag angenommen hat, entsteht ein Kaufvertrag und ihr müsst den Artikel zum angegebenen Preis abnehmen.

An anderer Stelle zeigen wir euch, ob und unter welchen Bedingungen man ein Gebot bei eBay zurücknehmen kann. Schon gewusst: Ihr könnt auch bei eBay in den USA bestellen.

