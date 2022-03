In Elden Ring könnt ihr drei magische Schwertschlüssel finden, die ihr bei den vier Glockentürmen in Liurnia einsetzen könnt. Dadurch könnt ihr Portale bei den Glockentürmen öffnen, die euch zu unterschiedlichen Orten bringen. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller 3 Schlüssel und verraten, wohin euch die Portale bei den Türmen führen.

Im folgenden Video zeigen wir euch die Fundorte aller Schlüssel und wohin die einzelnen Portale genau führen:

Fundorte der 3 Magischen Schwertschlüssel

Die magischen Schwertschlüssel funktionieren genauso wie die Steinschwertschlüssel. Allerdings gibt es nur drei Stück von ihnen im ganzen Spiel und ihr könnt sie nur bei den drei Portalen benutzen, die ihr bei den vier Glockentürmen vorfindet.

Im Folgenden beschreiben wir euch die drei Fundorte der magischen Schwertschlüssel.

1. Schlüssel (Vier Glockentürme)

Den ersten Schlüssel könnt ihr direkt bei den vier Glockentürmen selbst finden. Er liegt in der Schatztruhe vor dem Glockenturm, der am höchsten liegt. Hier gibt es als einziges auch kein Portal.

Den ersten Schlüssel könnt ihr direkt beim höchsten Glockenturm aus der Kiste looten (Bildquelle: Screenshot GIGA)

2. Schlüssel (Akademie)

Dieser Schlüssel liegt bei einer Leiche auf einem Turm innerhalb der Akademie Raya Lucaria. Um hierhin zu bekommen, müsst ihr euch einen Weg über die Dächer der Akademie bahnen. Dies ist erst nach dem Bosskampf gegen Radagon möglich (Ort der Gnade: Forum der Debatte).

Geht von hier aus auf den offenen Platz hinaus und links die Treppen hinauf. Haltet euch hier immer links, um über das Treppengeländer auf die Dächer zu gelangen. Den genauen Weg haben wir euch auf der folgenden Karte Markiert:

Folgt dem markierten Weg vom Forum der Debatte aus bis zur Leiche mit dem Schlüssel (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Am besten schaut ihr aber oben ins Video ab 0:23, um den genauen Weg zum Schlüssel nachvollziehen zu können.

3. Schlüssel (Sellia, Stadt der Zauberer)

Der letzte Schlüssel befindet sich in einer Truhe im Nordosten von Sellia, Stadt der Zauberer in Caelid. Die Truhe liegt hinter einer Barriere. Um sie zu entfernen, müsst ihr erst das Leuchtfeuer auf dem Turm im Südwesten von Sellia entzünden.

Entzündet das Feuer vom Turm im Südwesten, um die Truhe mit dem Schlüssel im Nordosten öffnen zu können (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wo die Portale der vier Glockentürme hinführen

Jedes der Portale bringt euch zu einem völlig anderen Ort in der Spielwelt. Beachtet die Nummerierungen auf dem folgenden Screenshot und lest darunter, welches Portal euch wohin führt.

Diese drei Portale benötigen je einen der magischen Schwertschlüssel zum Entsperren (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Zerfallendes Farum Azula: Dieses Portal bringt euch zum zerfallenden Farum Azula im Osten. Allerdings könnt ihr nicht den Hauptbereich dieses Dungeons betreten, sondern nur ein paar Plattformen nach unten springen, wo zwei starke Gegner auf euch warten. Es gibt hier allerdings den Perltalisman zu finden, der eure Resistenz gegen nicht körperlichen Schaden erhöht. Nokron, die ewige Stadt: Dieses Portal bringt euch zu einem kleinen abgetrennten Bereich der ewigen Stadt Nokron. Es gibt hier einen starken Ritter, der allerdings nichts droppt. Ihr könnt hier aber zumindest den Talisman „Gesprenkelte Halskette“ (Erhöht Robustheit, Immunität und Fokus) bei einer Leiche finden. Kapelle der Erwartung: Mit diesem Portal könnt ihr zurück zur Kapelle der Erwartung reisen, bei der das Spiel angefangen hat. Falls ihr zu Beginn den verpflanzten Spross nicht töten konntet, bekommt ihr jetzt eine erneute Chance. Zudem könnt ihr hier nun zwei Geisteraschen finden.

