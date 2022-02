In Elden Ring könnt ihr die linke und rechte Hälfte vom Medaillon von Dectus finden und so den großen Aufzug von Dectus aktivieren, der euch hinauf zum Altus-Plateau befördert. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte beider Hälften des Medaillons und wie ihr es einsetzt.

Die Fundorte der beider Medaillonhälften von Dectus zeigen wir euch auch kurz und kompakt im folgenden Video:

Elden Ring: Linke und rechte Hälfte vom Medaillon von Dectus finden



Die linke Medaillonhälfte könnt ihr innerhalb der Festung Haight östlich des Nebelwalds in Limgrave finden. Klettert hier oben auf der Festungsmauer die Leiter im Turm nach oben. Hier steht eine Schatztruhe mit dem Medaillon von Dectus (links) darin.

Medaillon von Dectus (rechts) - Fundort

Die rechte Medaillonhälfte findet ihr innerhalb von Festung Faroth. Diese befindet sich im Osten von Caelid. Dieses Gebiet ist gerade zu Spielbeginn noch sehr gefährlich und der Weg dahin wird von einigen Drachen gesäumt.

Ihr könnt aber an allen Drachen relativ einfach vorbei reiten und dann die Festung beim Drachenhügel betreten. Darin werdet ihr allerding von vielen Fledermausmonstern empfangen, die zudem Gift versprühen. Hier könnt ihr nicht einfach hindurch laufen, sondern solltet vorsichtig eine nach der anderen Fledermaus töten, bevor ihr die Leiter am anderen Ende des dunklen Raums hochklettert.

Oben angekommen könnt ihr vor euch direkt die Truhe mit dem Medaillon von Dectus (rechts) öffnen.

Großen Aufzug von Dectus aktivieren

Habt ihr beide Hälften im Inventar, könnt ihr euch zum Großen Aufzug von Dectus ganz im Norden von Liurnia begeben. Stellt euch hier auf das Plateau vor den beiden Ritterstatuen mit den gekreuzten Streitäxten. Hier wird euch die Interaktionstaste zum „Medaillon heben“ angezeigt.

Drückt die eingeblendete Taste und eine Zwischensequenz startet, nach dessen Ende ihr oben beim Altus-Plateau ankommt und nun weiter das Zwischenland erkunden könnt. Habt ihr noch Probleme bei der Suche nach den Medaillonhälften? Dann schreibt es uns in den Kommentaren.

