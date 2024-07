Elden Ring: "Meteorklinge" und "Mondschleier" – Fundort und Werte

Der Samurai ist in Elden Ring beliebt und das nicht nur, weil er mit einem Katana startet. Doch seine Startwaffe, das „Uchigatana“, wird euch nicht bis zum Ende des Spiels begleiten. Wir empfehlen euch, einen Blick auf „Mondschleier“ und „Meteorklinge“ zu werfen und verraten euch ihre Fundorte und Werte.

„Meteorklinge“ – Fundort und Werte

Name: Meteorklinge (Meteoric Ore Blade)

Meteorklinge (Meteoric Ore Blade) Kategorie: Katana

Katana Talent: Gravitation, FP-Kosten 13

Gravitation, FP-Kosten 13 Gewicht: 7.5

7.5 Angriffskraft körperlich: 112+ (274+ bei maximaler Ausbesserung)

112+ (274+ bei maximaler Ausbesserung) Angriffskraft magisch: 72+ (176+ bei maximaler Ausbesserung)

72+ (176+ bei maximaler Ausbesserung) Attributsskalierung: Stärke D, Geschicklichkeit E und Weisheit D (C, D und C bei maximaler Ausbesserung)

Stärke D, Geschicklichkeit E und Weisheit D (C, D und C bei maximaler Ausbesserung) Nötige Attribute: Stärke 15, Geschicklichkeit 14 und Weisheit 18

Stärke 15, Geschicklichkeit 14 und Weisheit 18 Passiveffekte: Löst Blutverlust aus (50)

Die „Meteorklinge“ ist ein langes und schnelles Schwert, das ähnlich wie „Mondschleier“ Magieschaden austeilt. Zudem bietet auch dieses Katana ein gutes Waffentalent, mit dem ihr aber eher einzelne Gegner angreifen könnt. Der Vorteil von der „Meteorklinge“ ist, dass ihr weniger Punkte in Weisheit investieren müsst und einen höheren physischen Basisschaden austeilt. Dafür ist der Magieschaden geringer als beim „Mondschleier“.

Das folgende Video zeigt euch den genauen Fundort des Katanas „Meteorklinge“. Weiter unten beschreiben wir euch den Weg grob.

Elden Ring: Meteorklinge Katana: Fundort und Moveset

Für die Meteorklinge müsst ihr nicht so viel kämpfen und könnt das Katana früher bekommen. Doch auch hier müsst ihr euch in die Region Caelid begeben – genauer gesagt zur Südhochstraße von Caelid. Reitet von hier aus in Richtung Nordwesten, bis ihr auf die Ruine „Ruinen des Wegpunkts von Caelid“ stößt. Sie liegen sehr nah am Schnellreisepunkt.

Seid vorsichtig, denn hier gibt es ein paar Magier, die ordentlichen Schaden austeilen. Lasst am besten gar nicht erst zu, dass sie ihre Zauber wirken können. Von den Ruinen aus führt wie gewohnt eine Treppe in eine Höhle unter den Ruinen.

Macht euch hier Licht an, denn es ist sehr dunkel. Ihr findet einen kleinen Raum, in dem viele nervige Gegner sind, also lockt sie nach und nach zu euch. Am besten ihr besiegt zuerst den Zauberer, der euch andernfalls schnell vergiftet. In diesem Raum ist eine Tür und hinter dieser Tür eine Truhe, in der ihr die „Meteorklinge“ finden werdet.

„Mondschleier“ – Fundort und Werte

Name: Mondschleier (Moonveil)

Mondschleier (Moonveil) Kategorie: Katana

Katana Talent: Flüchtiges Mondlicht, FP-Kosten - (15 20)

Flüchtiges Mondlicht, FP-Kosten - (15 20) Gewicht: 6.5

6.5 Angriffskraft körperlich: 73+ (178+ bei maximaler Ausbesserung)

73+ (178+ bei maximaler Ausbesserung) Angriffskraft magisch: 87+ (213+ bei maximaler Ausbesserung)

87+ (213+ bei maximaler Ausbesserung) Attributsskalierung: Stärke E, Geschicklichkeit D und Weisheit C (C, C und B bei maximaler Ausbesserung)

Stärke E, Geschicklichkeit D und Weisheit C (C, C und B bei maximaler Ausbesserung) Nötige Attribute: Stärke 12, Geschicklichkeit 18 und Weisheit 23

Stärke 12, Geschicklichkeit 18 und Weisheit 23 Passiveffekte: Löst Blutverlust aus (50)

Das Katana „Mondschleier“ ist vor allem deshalb beliebt, weil es ein sehr gutes Waffentalent besitzt, das gut gegen Gegnergruppen ist. Allerdings kann es nur von Klassen verwendet werden, die viele Punkte in „Weisheit“ investiert haben. Im Gegensatz zu anderen Katana skaliert „Mondschleier“ nämlich vor allem mit diesem Attribut.

Das folgende Video zeigt euch den genauen Fundort des Katanas „Mondschleier“. Weiter unten beschreiben wir euch den Weg grob.

Elden Ring: Mondschleier Katana: Fundort und Moveset

Um „Mondschleier“ zu finden, müsst ihr euch zu dem Ort der Gnade Fäulnisbalkon begeben, der sich in der Region Caelid befindet. Wendet den Blick in Richtung Südwesten und ruft euer Pferd. Erklimmt die Klippen hinter der Hütte und reitet weiter, bis ihr bei einem Friedhof ankommt. Hier haltet ihr euch links und reitet weiter in Richtung Süden.

Am Ende der Klippe angekommen, seht ihr ein kleines Soldatenlager unter euch. Ihr müsst euch nicht mit den Gegnern anlegen. Springt einfach ganz rechts die Klippe runter und ihr findet hier die Höhle „Gaeltunnel“. Entweder ihr kämpft euch durch sie durch oder rennt zum anderen Ende, denn hier findet ihr den Boss „Magmalindwurm“, den ihr besiegen müsst. Nach dem Kampf lässt er „Mondschleier“ fallen.

„Magmalindwurm“ ist kein einfacher Boss. Wollt ihr „Mondschleier“ früh im Spiel bekommen, empfehlen wir euch, den Gegner im Koop zu besiegen. Er teilt ordentlich physischen und Feuerschaden aus, also bereitet euch darauf vor. Die physischen Angriffe könnt ihr mit einem 100-%-Schild abblocken. Dem Feuer könnt ihr mit Rollen ausweichen. Nutzt zudem den Talisman „Flammendrachentalisman“, der eure Resistenz gegen Feuerschaden erhöht. Wie immer gilt: Lasst euch nicht treffen.

