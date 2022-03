Direkt nach Ankunft auf der Halbinsel der Tränen in Elden Ring könnt ihr Irina treffen. Sie möchte, dass ihr einen Brief an ihren Vater Edgar überbringt. In diesem Guide führen wir euch durch alle Schritte dieser Quest und gehen der Frage nach, ob man Irina retten kann.

Elden Ring Facts

Alle Schritte der Quest von Irina und Edgar könnt ihr euch auch im folgenden Video anschauen. Darunter folgt der Guide im Textform.

Elden Ring: Walkthrough zur Quest von Irina und Edgar Abonniere uns

auf YouTube

Irina finden & Quest annehmen

Irina sitzt direkt links am Wegesrand, nachdem ihr im Süden von Limgrave die Brücke des Opfers überquert habt. Sie erzählt euch, dass sie aus Schloss Morne weiter im Süden entkommen ist. Ihr Vater Edgar ist aber noch dort und ihr sollt für Irina einen Brief an ihn überbringen.

Nehmt ihren Auftrag an und macht euch dann weiter auf Richtung Süden, bis ihr in Schloss Morne ankommt.

Edgar finden & Brief übergeben

Innerhalb von Schloss Morne müsst ihr euch zunächst durch den Innenhof kämpfen und die Burgmauern hinaufklettern. Edgar findet ihr dann auf dem östlichen Eckturm vom Schloss. Hier sitzt er auf einer Bank und ihn könnt ihn ansprechen. Den genauen Weg zu ihm seht ihr im Video oben ab Minute 1:45.

Zunächst gibt er euch einen Opferzweig-Talisman, bevor ihr ihm Irinas Brief übergeben könnt. Er dankt euch, besteht aber darauf zu bleiben, bis er seine Pflicht als Kommandant erfüllt hat. Ihr sollt Irina ausrichten, dass er zu ihr kommen wird, sobald er das Schloss erfolgreich verteidigt hat.

Irina tot: Kann man sie retten?

Wenn ihr jetzt zu Irina zurückkehrt, wird sie tot am Boden liegen und neben ihr steckt ein blutverschmiertes Krummschwert im Boden. Es scheint dabei derzeit keine Möglichkeit zu geben, ihren Tod zu verhindern. Wenn ihr beispielsweise Edgar direkt beim ersten Treffen tötet oder den Brief nicht übergebt, wird sie anschließend dennoch tot an ihrem Standort liegen.

Schreibt uns gerne in den Kommentaren, falls ihr eine Möglichkeit gefunden habt, Irina zu retten.

Edgar bei Bosskampf beschwören

Vor der Bossarena ganz im Süden von Schloss Morne könnt ihr links Kastellan Edgar als Helfer beschwören, der euch beim anschließenden Bosskampf gegen das Löwenartige Scheusal unterstützt.

Habt ihr den Boss besiegt, könnt ihr zu Edgar auf dem Turm zurückkehren (Ihr müsst zwischendurch einmal an einem Ort der Gnade rasten). Er dankt euch, dass ihr ihm bei seiner Pflichterfüllung geholfen habt und er freut sich, zu Irina zurückzukehren.

Edgar bei Irinas Leiche treffen

Zurück bei Irinas Standort wird Edgar nun trauernd über der Leiche von Irina knien. Er schwört Rache und will nun die Mörder seiner Tochter finden. An dieser Stelle endet diese Quest auf einer sehr unbefriedigenden Note. Ob es hiernach noch weiter geht, steht zum Zeit der Veröffentlichung dieses Guide noch nicht fest.

Edgar als Invader

Ihr könnt Edgar später im Spiel noch einmal wieder treffen, er wird nämlich bei der Hütte des Rächers im Westen von Liurnia als „Edgar, der Rächer“ in eure Welt einfallen.

Wenn ihr ihn besiegt habt, lässt er folgende Beute fallen:

Hellebarde der Verbannten +8

Krummfingermedizin

Shabriritraube (Könnt ihr Hyetta an verschiedenen Orten in Liurnia geben)

2x Roher Fleischklops

Habt ihr noch weitere Infos zur Quest von Irina und Edgar in Elden Ring? Dann schreibt es uns gerne in den Kommentaren!

Wie gut kennst du Dark Souls? (Quiz)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).