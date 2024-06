Elden Ring - Shadow of the Erdtree: Iris der Gnade & Iris der Verfinsterung finden

Die Iris der Gnade und die Iris der Verfinsterung sind zwei wichtige Schlüsselgegenstände in Elden Ring: Shadow of the Erdtree, die ihr für verschiedene Quests benötigt. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte jeder Iris, damit ihr sie nicht verpasst.

Anzeige

Beide Iris-Varaianten benötigt ihr für die Quests von Fürst Ymir und Jolán sowie von Feuerritter Queelign. Je nachdem, welche Iris ihr diesen Charakteren gebt, erhaltet ihr andere Abschlussbelohnungen. Wichtig dabei: Die Iris der Gnade und Verfinsterung werden zwar als Verbrauchsgüter gelistet, jedoch werden sie bei Einsatz nicht verbraucht und verbleiben im Inventar. Wollt ihr also beispielsweise Jolán und Queelign eine Iris der Gnade geben, braucht ihr diese nur 1-mal finden.

Im Folgenden beschreiben wir euch die Fundorte der Iris-Varianten. Wir haben bisher eine Iris der Gnade und drei Iris der Verfinsterung entdeckt.

Iris der Gnade im Schattenbergfried

Sobald ihr im Schattenbergfried das Lagerhaus betretet, nehmt den linken Weg zum Fahrstuhl, der euch nach unten auf die Westseite des Schlosses führt. Im großen Saal findet ihr die Iris am Kopfende des Bereichs.

Anzeige

Im Bereich mit den vielen Krug-Monstern findet ihr die iris der Gnade (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Iris der Verfinsterung in der Festung des Tadels

Der Hornkrieger innerhalb der Festung des Tadels südlich in Scadu Altus lässt eine Iris der Verfinsterung als Beute fallen, nachdem ihr ihn besiegt habt.

Anzeige

Der Hornkrieger in der Festung des Tadels lässt eine Iris der Verfinsterung fallen (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Iris der Verfinsterung/Gnade in der Passage zum Baumkult

Am Fuße der Statue auf der Passage zum Baumkult liegt ebenfalls eine Iris der Verfinsterung oder Iris der Gnade (welche ihr bekommt, scheint Zufall zu sein). Die Passage erreicht ihr nur, nachdem ihr den Schattenbergfried durch den östlichen Zugang betreten habt (nahe der Kathedrale von Manus Metyr). Lasst dann im Schloss das Wasser ab und lauft durch die Kathedrale am Grund weiter bis zur Passage.

Fundort der Iris der Verfinsterung auf der Passage zum Baumkult (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Iris der Verfinsterung im Schattenbergfried

Nachdem ihr das Wasser im Schattenbergfried abgelassen habt, bekommt ihr diese Iris als Beute von einem der beiden großen Monster am Grund des Schlosses.

Dieses Monster lässt ebenfalls eine Iris der Verfinsterung fallen (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Dark Souls, Blodborne und Co. Quiz für wahre Souls-Experten

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.