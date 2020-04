Das große Wastelanders-Update hat der Welt von Fallout 76 endlich Leben eingehaucht. Zwei der zahlreichen Charaktere, die sich ab sofort in Appalachia tummeln, stehen sogar für eine romantische Beziehung mit euch zur Verfügung. Wir erklären euch, wie ihr Becket und Commander Sofia Daguerre umwerben könnt.

In Fallout 76 könnt ihr dank des neuen Wastelanders-Update einige treue Verbündete rekrutieren, die anschließend in eurem C.A.M.P. Leben. Allerdings sind nur mit zwei von ihnen auch romantische Beziehungen möglich: Dem Ex-Banditen Becket sowie Commander Sofia Daguerre. Bis die beiden jedoch für ein Techtelmechtel bereit sind, müsst ihr zuerst einige Quests absolvieren und so ihr Vertrauen gewinnen.

Romanze mit Becket

Sobald ihr euch Rollins Arbeitslager im südlichen Teil der Karte nähert, startet die Quest Verbündeter: Knappe Flucht. Eure Aufgabe ist es, Becket aus einem gut bewachten Lager voller Banditen der Blutadler zu befreien, stellt euch also auf einige hitzige Feuergefechte ein! Um Becket zu befreien, benötigt ihr den Gefängnisschlüssel und anschließend Beckets Ausrüstung. Folgt dazu einfach den Quest-Markierungen.

Damit Becket in euer C.A.M.P zieht, müsst ihr Beckets Bar aufbauen. Anschließend erhaltet ihr die Quest Verbündeter: Frei wie ein Adler. Absolviert nach und nach alle Quests, die Becket für euch bereit hält, bis ihr ihr den Auftrag bekommt, Bronx auszuschalten. Anschließend könnt ihr bei jeder Gelegenheit die Optionen Flirten wählen, sobald diese in den Dialogen angeboten wird.

Flirtet euch weiter durch die kommenden Missionen, bis sich Becket dazu entscheidet, endgültig in eurem C.A.M.P zu bleiben. An diesem Punkt könnt ihr entscheiden, ob ihr euch auf eine Beziehung mit ihm einlassen wollt oder nicht.

Sobald ihr Beckets Geschichte abgeschlossen habt, erhaltet ihr die Errungenschaft Hinter den Kulissen sowie die die Waffe Final Word. Diese ignoriert 50% der gegnerischen Rüstung, hat eine 25% höhere Feuerrate und gewährt euch +250 Schadensreduzierung beim Nachladen.

Romanze mit Commander Sofie Daguerre

Reist in den Nordosten von Appalachia um die Quest Verbündeter: Bruchlandung zu erhalten. Sobald ihr sie gefunden und Commander Sofia Daguerre mit einem Stimpack geheilt habt, bittet sie euch, die Flugdaten ihres abgestürzten Raumschiffs zu bergen. Folgt den entsprechenden Quest-Markierungen und bereitet euch auf ein Feuergefecht vor.

Mit dem Flugdaten im Gepäck kehrt ihr zu Sofia zurück, die einen Verschlüsselungscode benötigt.Ein Intelligenzwert 8+ ist der einfachste Weg, den Code zu erhalten. Anschließend steht euch Commander Sofia Daguerre in eurem C.A.M.P. als Begleiterin zur Verfügung, sobald ihr die USSA-Konsole dort für sie gebaut habt.

Bilderstrecke starten (21 Bilder) Fallout 76: Legendäre Waffen - Fundorte, Werte und Effekte

Ganz wie bei Becket ist es anschließend euer Ziel, alle weiteren Missionen für Sofia zu absolvieren und dabei bei jeder Gelegenheit die Option Flirten auszuwählen. Sobald ihr Sofias Geschichte abgeschlossen habt, erhaltet ihr die Errungenschaft Nach den Sternen greifen sowie die Waffe The V.A.T.S. Unknown. Diese bietet im V.A.T.S.-Modus gleich drei Vorteile: Sie richtet 50% mehr Schaden an, die Leiste für kritische Treffer füllt sich 15% schneller und außerdem werdet ihr durch kritische Treffer geheilt.

Bald stehen die PvP-Kämpfe in Fallout 76 an der Tagesordnung. Bis dahin solltest du dir schon einmal Gedanken machen, für welche Fraktion du in den Kampf ziehen willst. Dürstet es dich nach Blut? Willst du Gerechtigkeit? Oder willst du einfach nur plündern und trinken? Dieses Quiz verrät dir, welche Gruppierung die Richtige für dich ist!

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.