In der Schatzsuche „Abschiedsgeschenke“ von Far Cry 6 müsst ihr zum Vorrat im Kokosnussofen gelangen und dafür die Wasserpumpe mit Strom versorgen, um das Feuer zu löschen. In unserem Walkthrough samt Video zeigen wir euch die Lösung der Schatzsuche, bei der ihr als Belohnunge das MGL-6 freischaltet.

Lösung für „Abschiedsgeschenke“ im Video (Far Cry 6)

Die Schatzsuche „Abschiedsgeschenke“ könnt ihr bei Cocos Conuco-Ofen nördlich der Sombreado-Schlucht ganz im Südosten von El Este starten. Lest hier die Notiz links neben dem Eingang zur Fabrikhalle, um die Schatzsuche zu beginnen.

Im folgenden Video zeigen wir euch den Startpunkt und die Lösung der Schatzsuche „Abschiedsgeschenke“:

Wasserpumpe mit Storm versorgen und Feuer löschen

Nach dem Lesen der Notiz sollt ihr zunächst einmal die Wasserpumpe mit Strom versorgen, um das Feuer zu löschen. Zieht dafür im ersten Schritt die beiden großen Stromstecker aus den Generatoren in der Fabrikhalle.

Geht anschließend wieder hinaus und entfernt den Anhänger vom blauen Pickup-Truck. Setzt euch dann ans Steuer und fahrt rückwärts an den Stromgenerator neben der Fabrikhalle heran. Dieser wird automatisch an die Anhängerkupplung gekoppelt, wenn ihr nah genug dran seid.

Fahrt nun auf die andere Seite des Ofens südlich vom Wassertank zum Unterstand. Entkoppelt hier wieder den Stromgenerator und schiebt ihn unter das Dach neben den Strommast, damit eine Verbindung entsteht. Jetzt könnt ihr das Ventil beim Wassertank drehen, damit das Feuer im Kokosnussofen gelöscht wird.

Vorrat im Kokosnussofen finden und MGL-6 freischalten

Betretet jetzt den Ofen und stellt euch vor das fast zugenagelte Fenster. Mit einer Waffe könnt ihr hier hindurch das Vorhängeschloss der Dachluke zerschießen. Außerhalb könnt ihr bei der Leiter den Ofen hinaufklettern und euch durch die nun offene Luke in den Vorrautsraum fallen lassen.

Schnappt euch hier den Schlüssel zum Kokosnussofen-Vorrat von der Wand und schließt die Tür nach draußen auf. Lauft um das Gebäude herum und nutzt den Schlüssel bei der anderen Tür, um schlussendlich zur Schatzkiste zu gelangen.

Öffnet die Schatzkiste, um die Schatzsuche abzuschließen. Als Belohnung erhaltet ihr neben Schießpulver den Grantwerfer MGL-6, den ihr mit zahlreichen Mods ausstatten könnt.

