In Far Cry 6 sollt ihr während der yaranischen Geschichte „Bitte nicht stören“ 11 Störsender finden und zerstören. Da euch die Störsender nicht auf der Karte markiert werden, zeigen wir euch an dieser Stelle alle Fundorte auf der Karte.

Far Cry 6 Facts

Alle Störsender in „Bitte nicht stören“ finden

Diese Nebenmission werdet ihr ganz automatisch im Verlauf der Hauptmission „Touristenfalle“ in der Region El Este freischalten. Den ersten Störsender müsst ihr nämlich zerstören, um weiter zu kommen. Anschließend gibt euch das Spiel die Option in der Nebenmission „Bitte nicht stören“ alle 10 restlichen Störsender von McKay zu finden.

Diese werden euch aber leider nicht auf der Karte markiert und ihr müsst sie daher selber finden. Glücklicherweise befinden sie sich alle dicht beieinander im Bezirk La Joya bei Kap Mirador. Bei den Störsendern handelt es sich um weiße Container mit einer Satellitenanlage darauf (Siehe Artikelbild oben). Besonders nachts könnt ihr sie leicht entdecken, das sie an der Spitze grün blinken.

Am einfachsten macht ihr euch die Mission, wenn ihr den Avispa Gyrocopter benutzt, den ihr etwa in Guerilla-Verstecken finden könnt. Mit diesem kleinen Fluggerät könnt ihr auf den Containern landen, auf die ihr ansonsten selber klettern müsst, um die Störsender zu deaktivieren.

Auf der folgenden Karte haben wir euch die Fundorte aller 11 Störsender markiert, damit ihr sie schnell finden und zerstören könnt:

Zerstört ihr automatisch während der Hauptmission „Touristenfalle“. Benutzt euren Kletterhaken, um den Störsender zu erreichen. Klettert auf das Dach des nebenstehenden Polizeigebäudes und nutzt die Seilrutsche, um den Störsender zu erreichen. Benutzt euren Kletterhaken, um den Störsender zu erreichen. Klettert über den kleineren Container daneben zum Störsender hoch. Ohne Gyrocopter müsst ihr etwas westlich mit eurem Wingsuit von einem Hügel springen, um auf diesem Störsender landen zu können. Klettert über die Kisten auf den Störsender. Klettert über die Kisten auf den Störsender. Klettert über die Kisten auf den Störsender. Klettert über die Holzstämme und den Container und springt hinüber zum Störsender. Klettert über die Leiter seitlich auf den Störsender.

Habt ihr alle Störsender beseitigt, wird die Nebenmission sofort erfolgreich abgeschlossen. Als Belohnung werden alle künftigen Hackvorgänge von Yelena in den weiteren Missionen wesentlich schneller abgeschlossen. Habt ihr Probleme, bestimmte Störsender zu finden? Dann schreibt es uns in den Kommentaren.