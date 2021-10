In Far Cry 6 könnt ihr 15 Criptograma-Kisten finden, die euch mit hochwertiger Ausrüstung belohnen. Um sie zu öffnen müsst ihr immer jeweils zwei Criptograma-Tabellen in der Nähe finden. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller Criptograma und Tabellen im Video und auf Kartenausschnitten.

Far Cry 6 Facts

Fundorte jeder Criptograma-Kiste und Tabelle im Video (Far Cry 6)

Criptograma-Kisten gehören wie die USB-Sticks und Hähne zu den Sammelobjekten in Far Cry 6. Insgesamt 15 dieser Truhen könnt ihr in Yara entdecken. Wenn ihr in ihrer Nähe seid, könnt ihr die Geräusche eines Windspiels hören. Dieses akustische Signal hilft euch, sie zu finden. Seid ihr in der Nähe, werden sie zudem mit einem Schlüsselsymbol auf der Karte markiert.

Um die Kisten zu öffnen, müsst ihr jedes Mal die beiden Criptograma-Tabellen finden, deren Symbole auf der Kiste abgebildet sind. Folgt dafür den blauen Pfeilen, die in der Umgebung als Graffitis zu sehen sind und den Klängen des Windspiels.

Im folgenden Video zeigen wir euch die Fundorte aller 15 Criptograma-Kisten und 30 Tabellen:

Keine der Criptograma ist verpassbar und ihr könnt sie alle auch noch nach Ende der Hauptgeschichte öffnen. Sie belohnen euch jedes Mal mit hochwertigen Kleidungsstücken, wenn ihr sie öffnet. Ihr solltet zuvor so viele Flugabwehranlagen wie möglich zerstören, damit ihr per Wingsuit oder Helikopter/Flugzeug/Gyrokopter schnell zu den einzelnen Fundorten fliegen könnt.

Unter anderem müsst ihr alle Criptograma-Truhen finden, um mit „Rätselhaft“ eine der Trophäen und Erfolge von Far Cry 6 freizuschalten. Im Menü könnt ihr unter Sammlung → Criptograma-Tabellen einsehen, welche Tabellen euch noch fehlen. Sie haben alle einen Namen, anhand derer ihr sie mit der folgenden Auflistung der Fundorte abgleichen könnt.

Criptograma-Kiste #1 (Königliche Palme & Yaranische Fahne)

Region: Isla Santuario

Bezirk: Quito

Fundort: Die Kiste steht bei einem kleinen Haus nördlich von Armonía. Die Tabellen findet ihr auf dem Dach des Hauses und in dem Rohrstück im Hinterhof.

Criptograma-Kiste #2 (Schwein & Hund)

Region: Madrugada

Bezirk: Costa Del Mar

Fundort: Die Kiste steht auf dem Turm mit dem Tank in der Ferienanlage El Dorado. Die beiden Tabellen findet ihr weiter südlich bei den Felsen im Wasser.

Criptograma-Kiste #3 (Hahn & Yara Libre)

Region: Madrugada

Bezirk: Costa Del Mar

Fundort: Die Kiste steht im Südwesten des Ortes Poesía. Die beiden Tabellen findet ihr nördlich und südlich vom Leuchtturm Tempestad.

Criptograma-Kiste #4 (Morgenrot-Mormonentulpe & El Trompo)

Region: Madrugada

Bezirk: Lozanía

Fundort: Die Kiste steht erhöht hinter einem der Propagandaplakate im Norden von Verdera. Die beiden Tabellen findet ihr südlich davon bei den blauen Tanks auf den Dächern.

Criptograma-Kiste #5 (Hai & Die Yaranische Monarchin)

Region: Madrugada

Bezirk: Aguas Lindas

Fundort: Die Kiste steht auf der Veranda des Hauses an der Küste im Refugio de Ida. Die beiden Tabellen findet ihr auf der Insel im Norden und unter Wasser beim Fischgebiet in der Bahía del Ocaso.

Criptograma-Kiste #6 (Seestern & Libertad-Emblem)

Region: Valle de Oro

Bezirk: Balaceras

Fundort: Die Kiste steht auf dem Schrottplatz direkt südlich vor Feroza. Die beiden Tabellen findet ihr ganz in der Nähe. Einen im Container hinter dem Haus mit der Kiste und einem im Schrottauto weiter südlich. Die Palette vor dem Auto könnt ihr zerstören.

Criptograma-Kiste #7 (Katze & Stachelannone)

Region: Valle de Oro

Bezirk: Cruz Del Salvador

Fundort: Die Kiste steht auf der Spitze des Wachturms in den Feldern nordwestlich von Segunda. Die beiden Tabellen liegen am Grund der beiden Schächte am Boden links und rechts vor dem Turm. Die Abdeckungen der Schächte könnt ihr zerstören.

Criptograma-Kiste #8 (Boxhandschuhe & Tarantel)

Region: Valle de Oro

Bezirk: Noventarmas

Fundort: Die Kiste steht neben dem hohen Turm im Gewässer östlich vom Lago de los Leones. Die beiden Tabellen findet ihr an der Spitze des Turms und beim etwas kleineren Turm etwas westlich.

Criptograma-Kiste #9 (Mamey Sapote & Münze)

Region: Valle de Oro

Bezirk: Barrial

Fundort: Die Kiste steht an der Straße südöstlich von Rubén. Eine Tabelle findet ihr nordöstlich davon an der Küste unter dem Steg. Die andere Tabelle ist in der Höhle südlich der Kiste. Für den Zugang sprengt ihr entweder den Höhleneingang am Wasser oder nutzt den versteckten Eingang südlich der Kiste.

Criptograma-Kiste #10 (Kroko-Taxi & Zigarre)

Region: El Este

Bezirk: La Joya

Fundort: Die Kiste steht auf einem der Dächer der Wohnanlage Sendrowski. Die beiden Tabellen findet ihr jeweils auf den anderen Dächern im Westen der Wohnanlage.

Criptograma-Kiste #11 (Pferd & Domino)

Region: El Este

Bezirk: Sierra Perdida

Fundort: Die Kiste steht am Ufer bei einem der Häuser in Barriga. Die Tabellen findet ihr jeweils am See bei den kleinen Hütten nördlich und westlich von Barriga.

Criptograma-Kiste #12 (Tocororo & El Cocodrilo)

Region: El Este

Bezirk: Sierra Perdida

Fundort: Die Kiste steht beim Casa Marroquín im Lago Hígado. Die Tabellen findet ihr jeweils südlich und südwestlich davon bei Hütten.

Criptograma-Kiste #13 (Kelch & Machete)

Region: El Este

Bezirk: Conuco

Fundort: Die Kiste steht auf einem der Häuserdächer nordwestlich in Concepción. Die beiden Tabellen findet ihr ebenfalls auf den Dächern und im Hof weiter nördlich.

Criptograma-Kiste #14 (Auto Clásico & El Flamenco)

Region: Esperanza

Bezirk: Lado Occidental

Fundort: Die Kiste steht im Hinterhof der Apartamentos Siete Pájaros südwestlich vor dem Stadtkern. Die beiden Tabellen findet ihr auf der Dachterasse und den Dächern der Apartments.

Criptograma-Kiste #15 (Rum & La Guitarra)

Region: Esperanza

Bezirk: Pueblo Antiguo

Fundort: Die Kiste steht nördlich der FND-Basis Kathedrale La Divinidad auf einem Häuserdach. Die beiden Tabellen findet ihr südlich davon bei der Kirche.

Habt ihr noch Probleme, bestimmte Criptograma-Kisten oder Tabellen in Far Cry 6 zu finden? Dann schreibt es uns in den Kommentaren.

