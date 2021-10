In der Schatzsuche „Der Smaragdschädel“ von Far Cry 6 sollt ihr einen Schatz finden und müsst dafür den Spuren von Dr. Halfmain folgen. In unserem Walkthrough samt Video zeigen wir euch die Lösung der Schatzsuche.

Lösung für „Der Smaragdschädel“ im Video (Far Cry 6)

Die Schatzsuche „Der Smaragdschädel“ könnt ihr auf einer Dachterasse im Westen der Stadt Concepción in der Region El Este starten. Lest hier die Notiz auf dem Tisch, um die Schatzsuche zu beginnen.

Im folgenden Video zeigen wir euch den Startpunkt und die Lösung der Schatzsuche „Der Smaragdschädel“:

Spuren von Dr. Halfmain folgen und Schatz finden

Nach dem Lesen der Notiz wird euch eine Höhle westlich von Cencepción markiert. Begebt euch zum Höhleneingang mit den Leichen davor und bahnt euch einen Weg hinein. Nutzt euren Kletterhaken, um das Ende der Höhle zu erreichen. Hier könnt ihr den unglückseligen Schädel von der Leiche nehmen, woraufhin kurze Zeit später der versperrte Ausgang der Höhle explodiert. Springt also etwas zurück ins Wasser, um keinen Schaden zu nehmen. Sollte es keine Explosion geben, werft selber eine Granate auf den Ausgang.

Nach dem Verlassen der Höhle wird euch eine zweite Höhle etwas weiter südlich auf der Karte markiert. Begebt euch dorthin und nutzt den unglückseligen Schädel bei der Statue kurz nach Betreten der Höhle.

Ihr befindet euch nun in einer großen Höhle mit dem Schatz auf einem erhöhten Plateau in der Mitte. Erledigt zunächst die Krokodile, die euch in diesem Bereich angreifen. Lauft dann rechts die Treppe hoch und nutzt euren Kletterhaken, um euch auf die linke Seite zu schwingen. Beim ersten Versuch wird allerdings die Decke etwas einstürzen. Erst beim zweiten Mal könnt ihr euch dann erfolgreich hinüberschwingen. Präsentiert hier den unglückseligen Schädel bei der Statue.

Dadurch kommt die Statue auf der rechten Seite der Höhle zum Vorschein, wo ihr erneut den Schädel präsentieren könnt. Nun öffnet sich ein Durchgang im Nordosten der Höhle. Achtung, dahinter ist alles mit Gift bedeckt. Schützt euch als beispielsweise mit dem Gift-Outfit.

Zudem gibt es etwas später ein paar Stolperdrahtfallen, die ihr entschärfen oder aus der Entfernung mit Waffen zum explodieren bringen könnt. Anschließend könnt ihr zum Plateau mit der Schatzkiste springen und sie öffnen, um die Schatzsuche abzuschließen. Als Belohnung erhaltet ihr den Talisman „Idas Kriegstanz“.

Habt ihr noch Probleme oder Fragen zur Schatzsuche „Der Smaragdschädel“ in Far Cry 6? Dann schreibt es uns in den Kommentaren.