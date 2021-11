In der Schatzsuche „Mungo und Mensch“ von Far Cry 6 sollt ihr Álvaros Versteck finden und müsst dafür einem fiesen Mungo den Schlüssel abluchsen. Am Ende bekommt ihr als Belohnung dafür aber die einzigartige Pistole „Tödliche Dosis“. In unserem Walkthrough mit Video zeigen wir euch die Lösung der Schatzsuche.

Far Cry 6 Facts

Lösung für „Mungo und Mensch“ im Video (Far Cry 6)

Die Schatzsuche „Mungo und Mensch“ könnt ihr in Siniestra nahe dem Leuchtturm Lucero in Costa del Mar (Madrugada) starten. Lest hier die Notiz am Holzmast im Reifen neben dem kleinen Boot, um die Schatzsuche zu beginnen.

Im folgenden Video zeigen wir euch den Startpunkt und die Lösung der Schatzsuche „Mungo und Mensch“:

Álvaros Versteck finden und „Tödliche Dosis“ bekommen

In dieser Schatzsuche sollt ihr Álvaros Versteck aufspüren. Geht dafür zunächst zur Südseite des Suchgebiets und öffnet die Tür, indem ihr das Vorhängeschloss zerschießt. Begebt euch dann zum Hinterhof des Hauses und schnappt euch den Schlüssel rechts neben dem Eingang zum Schuppen.

Rüstet nun eine starke Waffe aus, bevor ihr die Schuppentür öffnet, denn der Elite-Mungo La Comadreja wird euch nach dem Öffnen der Tür zurückstoßen und versuchen zu fliehen. Ihr müsst ihn aber töten, da er den Schlüssel zum Lager hat. Verfolgt ihn also schnell und eliminiert ihn.

Habt ihr Álvaros Erzfeind schließlich niedergestreckt, könnt ihr den Schlüssel bei der Schatzkiste im Haus einsetzen und öffnen, um so die Schatzsuche erfolgreich abzuschließen. Als Belohnung erhaltet ihr die einzigartige Pistole „Tödliche Dosis“. Diese ist äußerst gut in der Handhabung, besitzt ein erweitertes Magazin und ein präzises Kurzstreckenvisier.

Habt ihr noch Probleme oder Fragen zur Schatzsuche „Mungo und Mensch“ in Far Cry 6? Dann schreibt es uns in den Kommentaren und helft euch auch gegenseitig, um Probleme zu lösen.