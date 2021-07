Langsam neigt sich der Lebenszyklus von FIFA 21 dem Ende zu und mit FIFA 22 steht der Nachfolger EA Sports natürlich bereits in den Startlöchern. Aber wann erscheint der neuste FIFA-Ableger eigentlich?

FIFA 22 Facts

FIFA 22 - wann ist der Release?

In den vergangen Jahren wussten alle Fußballfans meistens bereits im Juni über den Release des jeweiligen neuen FIFA-Ablegers Bescheid. Leider ist es dieses Mal anders. Zum derzeitigen Zeitpunkt gibt es noch keine offiziellen Informationen über FIFA 22. Weder das Erscheinungsdatum, Lizenzen noch Features sind zurzeit bekannt.

Es gibt allerdings auch eine gute Nachricht: Das jetzige Informationsloch könnte sich am 22. Juli 2021 glücklicherweise füllen, denn an diesem Tag veranstaltet EA das Online-Event „EA Play Live“, bei dem neue Spiele des Entwicklers und Publishers offiziell vorgestellt werden sollen. Die Chance ist dementsprechend hoch, dass dort endlich auch FIFA 22 präsentiert und im Zuge des Events ein Release-Datum angekündigt wird.

Welches Erscheinungsdatum hatten die letzten FIFA-Teile?

Beim „EA Play Live“-Event sollte somit auch das Erscheinungsdatum von FIFA 22 feststehen. Aufgrund der fehlenden, offiziellen Informationen seitens EA kann derzeit ein mögliches Release-Datum nur spekuliert werden. Es liegt allerdings nahe, dass die neue Fußballsimulation vermutlich im Herbst 2021 erscheinen sollte, wahrscheinlich zwischen September und Oktober. Dieser Erscheinungszeitraum hat bei EA bereits Tradition, denn seit FIFA 2003 erscheinen die Sportspiele immer in dieser Zeitspanne.

In der folgenden Auflistung seht ihr die Release-Daten der letzten Jahre:

FIFA 17 erschien am 27. September 2016

FIFA 18 erschien am 29. September 2017

FIFA 19 erschien am 28. September 2018

FIFA 20 erschien am 24. September 2019

FIFA 21 erschien am 09. Oktober 2020

Die Daten berufen sich auf die offizielle Marktveröffentlichung für alle Spieler. Bei manchen Ablegern kam es vor, dass einige Spieler bereits das neuste FIFA-Spiel ein paar Tage früher spielen konnten, da sie ein Abo beim „EA Play“-Service besaßen. Ob es auch bei FIFA 22 so sein wird, bleibt abzuwarten.

Einige FIFA-Teile sind immer an Freitagen offiziell erschienen, somit liegt die Vermutung nahe, dass FIFA 22 am 27. September oder am 04. Oktober 2021 erscheinen könnte. Beachtet allerdings hierbei, dass es eine reine Spekulation ist.

Auf welchen Plattformen erscheint FIFA 22?

Da extrem viele Spieler die aktuelle Konsolengeneration, also die PlayStation 5 und die Xbox Series X, noch nicht besitzen, könnt ihr davon ausgehen, dass FIFA 22 auf allen gängigen Plattformen erscheinen wird. EA wird es sich nicht nehmen lassen, den Großteil der Spielerschaft auf den älteren Konsolen ebenfalls beliefern zu wollen.

Deswegen ist eigentlich fest damit zu rechnen, dass FIFA 22 auf der PS5, PS4, Xbox One X|S, Xbox One, PC und der Nintendo Switch erscheinen wird. Nichtsdestotrotz bleibt festzuhalten, dass es sich auch hierbei nur um eine reine Spekulation handelt.

Was ist euer vermutetes Release-Datum von FIFA 22? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!