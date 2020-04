Auch in Final Fantasy 7 Remake spielt die Musik eine ganz große Rolle: Im Vergleich zum Original verwendet die Neuauflage jedoch einzelne Sequenzen, die immersiv ins Spielgeschehen eingewoben sind. Damit ihr trotzdem etwas in Nostalgie schwelgen könnt, findet ihr im Verlauf des Spiels Sammelobjekte in Form von Schallplatten mit (teilweise geremixten) nostalgischen Stücken. Wir verraten euch in diesem Guide, wo ihr die alle Platten finden könnt.

Egal, ob der markante „Prelude“ oder unser Favorit „Cosmo Canyon“ – ihr kennt und liebt jedes einzelne von ihnen. Leider finden sich unsere Lieblingsstücke nicht 1:1 in Final Fantasy 7 Remake wieder, sondern können sie als Platten finden und auf Jukeboxen abgespielt werden. Außerdem winkt bei der Vervollständigung eurer Sammlung eine Trophäe. Sie zu suchen lohnt sich also nicht nur der Nostalgie wegen.

Während ihr einige Schallplatten von NPCs erhaltet, könnt ihr andere in Läden kaufen. Dass eine Platte in der Nähe ist, erkennt ihr daran, dass „???“ in der oberen linken Bildecke erscheinen – außerdem erklingt das jeweilige Stück im Hintergrund.

Um die Suche nach den begehrten Platten zu erleichtern, findet ihr im Folgenden eine kleine Liste, von allen Stücken, die wir gefunden haben.

Alle Schallplatten-Fundorte in Final Fantasy 7 Remake

Nummer Schallplatte Fundort Kapitel 1 Prelude Krämerladen, Sektor 7 Kapitel 3 2 Bombing Mission Kurz vor dem Airbuster, Reaktor 5 Kapitel 7 3 Tifa’s Theme Jukebox im 7. Himmel, Sektor 7 Kapitel 3 4 Barret’s Theme Krämerladen am Bahnhof, Sektor 7 Kapitel 3 5 Lurking in the Darkness Plattentrümmer, Verkaufsautomat Kapitel 15 6 Let the Battle Begin Eisenbahnbahnhof, Verkaufsfriedhof Kapitel 11 7 Turk’s Theme Eine Frau am Wasser, Sektor 6 (S6-5) Kapitel 14 8 Under the Rotting Pizza Jukebox auf dem Wallmarkt, hinter dem Hotel Kapitel 9 9 The Oppressed Kanalisation, Verkaufsautomat Kapitel 10 10 Honeybee Inn Wallmarkt, Krämerladen Kapitel 9 11 Don of the Slums Corneos Keller Kapitel 9 12 Fight On! Corneos Colloseum, Souvenir-Shop Kapitel 14 13 Lay Down Some Rubber Kurz vor Corneos Versteck Kapitel 14 14 Main Theme of FFVII Unteriridisches Shinra-Testgelände Kapitel 13 15 On our Way Evakuierungsstätte im Immergrünpark, Krämerladen Kapitel 13 16 Good Night, Until Tomorrow Hotel, Wallmarkt Kapitel 14 17 Farm Boy Cowgirl vor dem Saloon ansprechen, Wallmarkt Kapitel 9 18 Electric de Chocobo Sektor 4, oberes Plattenlevel, Kontrollraum Kapitel 6 19 Costa del Sol Materia-Händler, Sektor 5 Kapitel 8 20 Gold Saucer Moggies Laden Kapitel 8 21 Cat Sith Theme Bahnhof, Sektor 5 Kapitel 8 22 Cosmo Canyon Eingestürzte Schnellstraße Kapitel 9 23 Descendants of Shinobi Straßenhändler, Bahnhof Sektor 5 (hinter den Gleisen) Kapitel 14 24 Wutai Erschließungsgebiet Kapitel 14 25 Tango of Tears Bürgerhaus, Sektor 5 Kapitel 8 26 Let the Battles Begin! -REMAKE- Perfektioniere das Tanztraining mit 10/10 Kapitel 9 27 Hip Hop de Chocobo Rechts hinter dem 7. Himmel Kapitel 3 28 Stamp Helix-Tunnel, Verkaufsautomat Kapitel 5 29 The Midgar Blues Sänger im Restaurant, Wallmarkt Kapitel 9 30 Stand Up Hinter der Honigbiene Kapitel 14 31 Scarlet’s Theme Jukebox, in der Nähe des Kampfsimulators Kapitel 17

Schallplatte verpasst? Kein Problem!

Sobald ihr Final Fantasy 7 Remake einmal durchgespielt habt, könnt ihr im New Game+ in das jeweilige Kapitel zurückspringen, um die Schallplatte, die euch fehlt zu suchen. Im Item-Menü findet ihr eine Liste der Platten, die ihr bereits gefunden habt. Mit dieser könnt ihr anhand der Zahlen sehen, welche ihr verpasst habt.

Viel Spaß bei der Suche!

