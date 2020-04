Habt ihr die Demo von Final Fantasy 7 Remake gespielt, werdet ihr bereits Bekanntschaft mit ihnen gemacht haben: Mogry-Medaillen. Was sie zu bedeuten haben und bei ihm ihr sie gegen was eintauschen könnt, verraten wir euch in diesem Guide.

Neben Schallplatten und unterschiedlichster Materia, könnt ihr in Final Fantasy 7 Remake Mogry-Medaillen sammeln. Auch wenn ihr anfangs nicht wissen werdet, was ihr mit ihnen anfangen sollt, sind sie wichtige Sammelobjekte, bei denen sich das Sammeln lohnt. Im Verlauf des Spiels werdet ihr den Mogry-Medaillen-Händler kennen lernen. Da dieses Event Teil der Aufträge ist, wird es vermutlich nicht spurlos an euch vorbeigehen.

Was ihr mit Mogry-Medaillen machen könnt

Sobald ihr in Sektor 5 Zutritt zum Geheimversteck erlangt, werdet ihr Bekanntschaft mit Moggie schließen. Moggie ist ein kleiner Junge, der sich für einen Mogry hält. Im Tausch gegen Mogry-Medaillen erhaltet ihr nicht nur die 20. Schallplatte (Gold Saucer). sondern auch weitere nützliche Gegenstände und Waffen. Welche das sind, haben wir für euch aufgelistet.

Alle Gegenstände aus Moggies Laden

Gegenstand Mogry-Medaillen 20. Gold Saucer 1 Äther 4 Turbo-Äther 8 Elixier Atomschere Silberstab Froschring Windhalstuch Emblem der Erlösung Mogry-Mörser Einführung in die Schwertkunst – Band 1 5 Handbuch zu Schusswaffen – Band 1 5 Geheimlehre der Kampfkunst – Band 1 5 Mysterium des Planeten – Band 1 5

Auch, wenn ihr den ganzen Laden leer kauft, wird es leider keine neue Auswahl an Items geben.

Mogry-Medaillen farmen leicht gemacht

Während ihr Mogry-Medaillen in vielen Schatztruhen findet und sie beim Zerschlagen von Shinra-Transportboxen erhaltet, gibt es eine Methode sie effektiv zu farmen. In Mugis Geheimversteck könnt ihr am Mini-Spiel „Kistenkrieg“ teilnehmen, bei dem es Mogry-Medaillen zu gewinnen gibt. Nehmt einfach so oft wie möglich daran teil. Meistert ihr es, erhaltet ihr eine Trophäe.

