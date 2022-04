Vor allem in Großstädten gibt es kaum jemanden, dem nicht schon mindestens ein Fahrrad gestohlen wurde. Die Chancen, sein geliebtes Gefährt wiederzubekommen, sind meist eher niedrig. Mit „Find My Bike“ gibt es einen Service, mit dem ihr ein gestohlenes Fahrrad möglicherweise über „eBay Kleinanzeigen“ wiederfinden könnt.

Täglich werden in Deutschland Hunderte von Fahrrädern gestohlen. Meist ist das Risiko, erwischt zu werden, für Diebe hoch, wenn sie das Rad anschließend selbst nutzen. Über private Verkaufsplattformen versuchen daher viele Radknacker, das Diebesgut zu Geld zu machen. Hier kommt „Find My Bike“ ins Spiel. Die Plattform will euch dabei helfen, Fahrräder bei „eBay Kleinanzeigen“ schnell und einfach zu durchsuchen, um hier möglicherweise sein eigenes Stück zu finden.

Find My Bike durchsucht eBay Kleinanzeigen nach Fahrrädern

Das Tool wurde vom Reddit-Nutzer „mate_classic“ entwickelt. Es ist werbe- und trackingfrei und kann kostenlos genutzt werden. Ihr gebt hier an, ob ihr ein normales Fahrrad, ein Kinderrad oder ein Lastenrad sucht und gebt weitere Informationen zum Rahmentypen und zur Rahmenfarbe an. Danach erhaltet ihr dank KI eine Übersicht aller derzeit aktiven Angebote mit den Merkmalen bei „eBay Kleinanzeigen“. So könnt ihr möglicherweise euer geklautes Fahrrad wiederfinden.

„Find My Bike“ ist schlicht und einfach zu bedienen (Screenshot; GIGA)

Wo ist mein Fahrrad?

Entdeckt ihr tatsächlich ein Fahrrad, das euch gehören könnte, könnt ihr direkt über „eBay Kleinanzeigen“ Kontakt mit dem Verkäufer aufnehmen oder euch mit den Hinweisen bei der Polizei melden. Der Reddit-Nutzer war selbst von einem Diebstahl betroffen und hat sich danach entschlossen, das Tool zu entwickeln. Über die „Report“-Funktion könnt ihr Fehler melden und zur Verbesserung der Anwendung beitragen.

Ihr findet euer Rad nicht mehr wieder? Bei ALDI gibt es immer wieder E-Bikes im Angebot:

Pedelec bei Aldi: Das Prophete Alu-City-E-Bike im Detail

Natürlich gibt das Tool keine Sicherheit, ein geklautes Fahrrad auch tatsächlich wieder zu finden. Gerade Diebe werden das Rad vermutlich zu einem sehr günstigen Preis bei „eBay Kleinanzeigen“ einstellen, um es schnell loszuwerden. „Find My Bike“ durchsucht aber nur aktive Anzeigen. Zudem ist das Kleinanzeigen-Portal nur eine von vielen Optionen, wo ein gestohlenes Bike landen kann.

Um die Suche zu erleichtern, solltet ihr euer Fahrrad mit einem GPS-Tracker ausstatten. So könnt ihr nach einem Diebstahl per App ermitteln, wo es sein könnte. Dafür eignen sich zum Beispiel auch die Apple AirTags.

V-Multi Tracker by Vodafone TrackiSafe Mini - GPS Tracker für Taschen, Rucksäcke, Gepäck, Laptops un Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.04.2022 15:26 Uhr

Apple hat seine „Wo ist?“-App zudem für andere Hersteller geöffnet, so dass sich zum Beispiel mittlerweile auch ausgewählte E-Bikes wie das Vanmoof Pedelec S3 und X3 über Apples Dienst orten lässt.

