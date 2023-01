In Forspoken könnt ihr nicht nur besondere Zauber freischalten, sondern natürlich ebenfalls Trophäen. Im Folgenden verraten wir euch, wie ihr die 100 % erreicht.

Insgesamt könnt ihr in Forspoken 54 Trophäen (1x Platin, 2x Gold, 7x Silber, 44x Bronze) freischalten.

Wichtiger Hinweis: Wir verstecken keine geheimen Trophäen, unter den Beschreibungen der Achievements könnten sich unter Umständen Spoiler befinden. Hinzu solltet ihr wissen, dass ihr durch die Glockentürme die Karte aufdecken könnt. Dadurch werden euch in der Umgebung sämtliche Aktivitäten etc aufzeigt. Begebt euch immer zu einem nahegelegenden Glockenturm und aktiviert euren Armreif, sobald ihr im Turm steht.

Wichtig: Wenn ihr beide Enden sehen wollt, könnt ihr vor eurer Entscheidung einen manuellen Speicherstand anlegen. Um zu Kapitel 12 zu kommen, müsst ihr die Entscheidung treffen, dass ihr zurück nach Athia geht.

Das Erwachen

Freischaltung: Bezwinge eine große böse Macht zum Wohle der Menschheit.

Trophäe: Silber

Erhaltet ihr automatisch im Spielverlauf (Abschluss Kapitel 12).

Wiedergeburt

Freischaltung: Hilf den Bewohnern von Cipal.

Trophäe: Bronze

Nach der Story startet das Kapitel 13. In Cipal könnt ihr dann die Nebenmission „Das neue Cipal“ von Pilo annehmen. Wenn ihr die Nebenmission abschließt, erhaltet ihr die Trophäe.

Versprechen

Freischaltug: Gib jemand ganz Besonderem ein Versprechen.

Trophäe: Bronze

In Kapitel 13 könnt ihr die Nebenmission „Verlorene Schlaflieder“ annehmen. Wenn ihr die Mission abschließt, schaltet ihr die Trophäe frei.

Moves

Freischaltung: Verdiene dir das Lob des mächtigen Pilo für deine Tanzkünste.

Trophäe: Bronze

Pilo lernt ihr in Kapitel 4 kennen. In Kapitel 6 könnt ihr eine Nebenmission von ihm annhemen, die euch ins Tanzen einführt. Das Tanzen ist ein etwas längeres Quick-Time-Event.

Nach der Story, also in Kapitel 13, müsst ihr zuerst die Nebenmission „Das neue Cipal“ abschließen, darafhin könnt ihr Pilo in der Taverne ansprechen und das Tanzen beginnen. Ihr müsst dann die Nebenmission „Tanzen in Cipal: Fortgeschrittenenniveau“ und danach „Tanzen in Cipal: Profiniveau“ erfolgreich abschließen. Daraufhin erhaltet ihr die Trophäe. Wir zeigen euch den letzten Tanz im folgenden Video:

Gedenken

Freischaltung: Sprich sämtliche Worte des Gedenkens an die Verstorbenen.

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr in Cipal für alle Verstorbenen beten. In der Oberstadt sitzen über dem Archiv betende Menschen, der Ort ist auch mit einem Fragezeichen markiert. Dort müsst ihr alle 4 Optionen (Olevia, Robian, die Tantas, Cinta) mindestens 1x auswählen. Die Option Cinta schaltet ihr erst frei nachdem ihr die Nebenmission „Verlorene Schlaflieder“ in Kapitel 13 absolviert habt.

Reger Tauschhandel

Freischaltung: Tausche Püppchen gegen sämtliche erhältliche Gegenstände ein.

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr bei einem der Händler in Cipal Püppchen eintauschen, um insgesamt 4 Gegenstände (Metallklumpen, Pelerine, Regendach, Stranith) zu erwerben. Püppchen erhalten ihr von Abstechern und Events in Cipal, bei denen ihr einer Katze folgen müsst, um am Ende ein Püppchen zu erhalten.

In folgenden Kapiteln findet ihr die Katzen, die euch zu Püppchen leiten:

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 7

Kapitel 13

Unter freiem Himmel

Freischaltung: Schlage ein Lager auf.

Trophäe: Bronze

Wenn ihr Feuerholz findet, müsst ihr einfach nach unten auf dem Steuerkreuz halten und ein Lager aufschlagen.

Pilgerreise: Anwärterin

Freischaltung: Besuche dein erstes Monument.

Trophäe: Bronze

Siehe „Pilgerreise Adeptin“.

Pilgerreise: Novizin

Freischaltung: Besuche 20 Monumente.

Trophäe: Bronze

Siehe „Pilgerreise Adeptin“.

Pilgerreise: Adeptin – Silber

Freischaltung: Besuche 50 Monumente.

Trophäe: Silber

Hierfür müsst ihr 50 Monumente abschließen. Aktiviert immer die Glockentürme in eurer Umgebung, dadurch werden euch die Monumente auf der Karte markiert.

Kundschafterin: Sucherin

Freischaltung: Besuche zehn Orte von Interesse.

Trophäe: Bronze

Siehe „Kundschafterin: Pionierin“.

Kundschafterin: Pfadfinderin

Freischaltung: Besuche 50 Orte von Interesse.

Trophäe: Bronze

Siehe „Kundschafterin: Pionierin“.

Kundschafterin: Pionierin

Freischaltung: Besuche 100 Orte von Interesse.

Trophäe: Silber

Hierfür müsst ihr 100 Orte von Interesse besuchen. Aktiviert immer die Glockentürme in eurer Umgebung, dadurch werden euch die interessanten Orte auf der Karte markiert.

Luft nach oben

Freischaltung: Verbrauche Mana, um einen Zauber zu erlernen.

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Meisterin aller Klassen

Freischaltung: Erlerne sämtliche erlernbaren Zauber.

Trophäe: Bronze

Zauber können entweder durch Manapunkte erlernt oder durch Segensbornen (Quellen) erworben werden. Um die Trophäe zu bekommen, müsst ihr alle Zauber erlernen, die ihr mit Manapunkten freischalten könnt.

Ruf der Quelle: Taufe

Freischaltung: Erhalte das erste Mal magische Kräfte aus einem Segensborn.

Trophäe: Bronze

Siehe „Ruf der Quelle: Taufe“.

Ruf der Quelle: Seligsprechung

Freischaltung: Erhalte magische Kräfte aus sämtlichen Segensbornen.

Trophäe: Silber

Insgesamt gibt es 12 Segensbornen (Quellen). Hierfür haben wir euch einen separaten Guide geschrieben, klickt einfach auf den beigefügten Link, dort erhaltet ihr alle Infos.

Nonplusultra

Freischaltung: Lerne sämtliche Zauber

Trophäe: Silber

Hierfür müsst ihr alle erlernbaren Zauber mit Manapunkten freischalten und die weiteren 12 Zauber durch Segensbornen bekommen. Danach erhaltet ihr die Trophäe.

Bastlerin

Freischaltung: Stelle deinen ersten Gegenstand her.

Trophäe: Bronze

Erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf.

Handwerkerin

Freischaltung: Stelle einen Heilungsgegenstand und zwei von Freys Originalausrüstungsgegenständen her.

Trophäe: Bronze

An Werkbänken könnt ihr Gegenstände herstellen. Einen Heilungsgegenständ stellt ihr eigentlich automatisch im Storyverlauf her. Um die beiden Originalausrüstungsgegenstände von Frey herstellen zu können, müsst ihr zuerst im Gebiet „Inneres Visoria“ das Kuriositätengeschäft finden. Wir zeigen euch den Fundort:

Hier findet ihr das Kuriositätengeschäft. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Hier müsst ihr für 64 alte Münzen das Nähzeug kaufen. Alte Münzen erhaltet ihr hauptsächlich aus den Labyrinthen und den Rätseltruhen innerhalb der Open World. Wenn ihr das Nähzeug habt, könnt ihr die beiden Originalausrüstungsteile (Halskette „Home Sweet Hell“ und Umhang „Unbroken“) an einer Werktbank craften.

Gut gerüstet

Freischaltung: Sammle sämtliche Ausrüstungsgegenstände (außer die, die nur in Nebenmissionen erhältlich sind).

Trophäe: Silber

Insgesamt gibt es 25 Umhänge, 15 Halsketten und 30 Nägel. Ihr erhaltet fast alle Ausrüstungsgegenstände durch Aktivitäten in der Open World. Am jeweiligen Symbol auf der Map seht ihr dazu ebenfalls eure Belohnung.

Eine Kette und einen Umhang erhaltet ihr jedoch nur durch das Kuriositätengeschäft (siehe Trophäe „Handwerkerin“). Ebenso erhaltet ihr 4 Nägel nur durch die Monstrositäten im Endgame (siehe Trophäe „Derbste Verderbnis“). Der Rest ist, wie gesagt, in der Open World durch Aktivitäten freischaltbar. Die Ausrüstungsgegenstände, die ihr als Belohnung für Nebenmissionen, zählen nicht für die Trophäe.

Flotte Sohle

Freischaltung: Tänzle fünf Mal hintereinander.

Trophäe: Bronze

Um den benötigten Zauber für die Trophäe zu erhalten, müsst ihr die Segensborne (Quelle) im Gebiet „Die Zitadelle“ abschließen. Sobald ihr den Zauber habt, haltet ihr Kreis gedrückt und rennt los, damit ihr euch im magischen Parkour befindet. Mit X springt ihr ab und jedes Mal, wenn ihr landet, müsst ihr erneut X drücken, um einen weiteren Sprung zu absolvieren. Macht dies 5x reibungslos hintereinander und die Trophäe gehört euch.

Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Langläuferin

Freischaltung: Laufe 20 Sekunden am Stück im magischen Parkour.

Trophäe: Bronze

Haltet Kreis gedückt und lauft für 20 Sekunden. Die Punkte über eurer HP-Anzeige stellt eure Ausdauer dar. Je höher die Ausdauer, desto länger könnt ihr den magischen Parkour aufrechterhalten. Eigentlich solltet ihr die Trophäe automatisch im Spielverlauf freischalten.

Marathon

Freischaltung: Lege insgesamt 100km (61 mi) im magischen Parkour zurück.

Trophäe: Bronze

Haltet Kreis gedrückt und legt insgesamt 100km im magischen Parkour zurück. Wenn ihr die 100% erreichen wollt, erhaltet ihr die Trophäe automatisch im Spielverlauf.

Ich kann fliegen!

Freischaltung: Benutze den Zauber „Schweben“, um zehn Sekunden in der Luft zu bleiben.

Trophäe: Bronze

Den benötigten Zauber bekommt ihr vom Segensborn (Quelle) im Gebiet „Inneres Visoria“. Springt von einer Erhöhnung und haltet daraufhin X gedrückt. Hierfür müsst ihr ebenfalls eine erhöhte Ausdauer besitzen und am besten den Zauber „Schweben“ aufwerten, da ihr daruch beim Schweben weniger Ausdauer verbraucht.

Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Laubfrosch

Freischaltung: Springe insgesamt zehn Mal über Gegner.

Trophäe: Bronze

Hierbei ist nicht das normale Springen mit X gemeint, sondern das Springen im magischen Parkour. Haltet im Kampf Kreis gedrückt und lauft über einen Gegner. Ihr könnt es auch 10x beim selben Feind wiederholen.

Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Aug‘ um Aug‘ – Bronze

Freischaltung: Führe zehn Präzisionskonter aus.

Trophäe: Bronze

Wenn ihr attackiert werdet, könnt ihr daraufhin Dreieck drücken. Drückt nach einem geblockten Angriff, blockbare Angriffe werden automatisch blockiert, 2x Dreieck und führt einen Präzisionskonter aus.

Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Gnadenlos

Freischaltung: Führe 30 Todesstöße aus.

Trophäe: Bronze

Wenn ihr einen Gegner zu Boden werft, könnt ihr zu ihm laufen und Dreieck drücken, dadurch führt ihr einen Todesstoß aus. Vollzieht ihn insgesamt 30 Mal und die Trophäe gehört euch.

Holzhammermethode

Freischaltung: Besiege mindestens drei Gegner mit einem Einsatz von Schubmagie.

Trophäe: Bronze

Schubmagie sind Zauber, die ihr mit L2 + R2 aktiviert, diese Zauber müssen zuerst aufgeladen werden. Wenn ihr mit einem einzigen Einsatz von Schubzauber 3 Gegner gleichzeitig besiegt, bekommt ihr die Trophäe. Sucht euch einen großen Mob an kleinen Gegnern, setzt dort einen Schubzauber ein und die Trophäe sollte euch gehören.

Saat der Gewalt

Freischaltung: Verwende den Zauber „Blüte“ drei Mal in einem Kampf.

Trophäe: Bronze

Den Zauber „Blüte“ gehört zu Freys Zaubern. Setzt in 3 Mal in einem einzigen Kampf ein und die Trophäe gehört euch. Das könnt ihr vor allem in längeren Kämpfen, wie beispielsweise Bosskämpfen oder Kämpfe gegen Mutanten, leicht absolvieren.

Heiße Umarmung

Freischaltung: Besiege einen mit „Umschlungen“ gefesselten Gegner mit Silas Magie.

Trophäe: Bronze

Die Trophäe könnt ihr ab Kapitel 6 absolvieren. Setzt erst den Zauber „Fessel“ von Freys Magie ein, um den Feind zu fesseln, und besiegt daraufhin den Gegner mit einem Zauber aus Silas Skill-Tree.

Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Spannende Sache

Freischaltung: Elektrisiere drei Gegner auf einmal.

Trophäe: Bronze

Die Trophäe ist erst ab Kapitel 12 absolvierbar. Benutzt den Zauber „Gewitter“ (L2+R2 nach Aufladung) aus dem Skill-Tree von Olas. Wichtig: Die Feinde dürfen gegen Olas‘ Magie nicht resistent sein, da sie ansonsten nicht elektrisiert werden können.

Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Aus allen Rohren

Freischaltung: Setze in einem Kampf die Magie-Arten aller vier Tantas ein.

Trophäe: Bronze

Die Trophäe könnt ihr erst ab Kapitel 12 absolvieren. Sobald ihr alle 4 Zauber der Tantas besitzt (Frey, Sila, Olas, Prav), müsst ihr aus jedem Skill-Tree einfach nur einen Zauber verwenden und die Trophäe gehört euch. Wir zeigen es euch im folgenden Video:

Mit anderen Augen: Empathin

Freischaltung: Schließe deine erste Erinnerung an einem Monument der Weisheit ab.

Trophäe: Bronze

Siehe Trophäe „Mit anderen Augen: Visionärin“.

Mit anderen Augen: Seherin

Freischaltung: Schließe zehn Erinnerungen an Monumenten der Weisheit ab.

Trophäe: Bronze

Siehe Trophäe „Mit anderen Augen: Visionärin“.

Mit anderen Augen: Visionärin

Schließe sämtliche Erinnerungen an Monumenten der Weisheit hab.

Trophäe: Silber

Hierfür müsst ihr 20 Monumente der Weisheit abschließen. Monumente der Weißheit werden auf der Karte mit einem Flaggen-Symbol angezeigt. Es ist etwas verwirrend, da sie nicht als Monumente, sondern als „Erinnerungen“ beschriftet sind. Schließt 20 Erinnerungen ab und die Trophäe gehört euch.

Katzenfreundin

Freischaltung: Schließe Freundschaften mit allen Tanta-Vertrauten.

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr alle 20 Monumente mit dem Tatzen-Symbol abschließen. Wir zeigen euch alle Fundorte der Tanta-Vertrauten in einem separaten Guide, klickt einfach auf den beigefügten Link.

Fotofan

Zeige den Kindern ein Foto von jedem Fotospot.

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr 50 Fotos in der Open World schießen und sie daraufhin den Kindern in Cipal zeigen. Die Kinder werden euch als Ausrufezeichen (Nebenmission) in Cipal markiert. Fotospots erkennt ihr auf der Map an dem Kamerasymbol.

Überragende Kräfte

Freischaltung: Werte jeden deiner Zauber auf.

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr alle Zauber aufwerten. Um einen Zauber aufzuwerten, müsst ihr am Bücherregal in einer Zuflucht (oder im Archiv in Cipal) eine Herausforderung für den jeweiligen Zauber annehmen. Daraufhin müsst ihr die Challenge erfolgreich absolvieren, danach könnt ihr im Skill-Tree den jeweiligen Zauber aufwerten.

Ihr könnt immer nur 3 Herausforderungen gleichzeitig annehmen. Achtet also darauf, dass ihr nach einer erfolgreich abgeschlossenen Herausforderung zu einer Zuflucht zurückkehrt und eine neue Challenge annehmt.

Derbste Verderbnis

Freischaltung: Besiege alle vier Monstrositäten.

Trophäe: Gold

Hierfür müsst ihr 4 spezifische Monster in der Open World erledigen. Sie gehören jedoch zum Endgame und ihr könnt sie erst nach der Story besiegen. Wir bereiten für alle Monstrositäten einen separaten Guide für euch vor.

Archivarin

Freischaltung: Schalte 80% des Archivs frei.

Trophäe: Gold

Falls ihr die Trophäe am Ende nicht besitzen solltet, könnt ihr in der Open World noch die restlichen Aktivitäten abschließen bei denen ihr als Belohnung einen Archiveintrag erhaltet.

Unsichtbar

Freischaltung: Verstecke dich zehn Sekunden lang – bis man vergisst, dass du je da warst.

Trophäe: Bronze

Hierfür müsst ihr euch in einen Kampf begeben und den Zauber „Verdrängung“ aktivieren. Er befindet sich im Skill-Tree von Olas. Sobald ihr den Zauber aktiviert, müsst ihr 10 Sekunden still stehen.