In Forspoken taucht ihr in die Open World von Athia ein. Dort könnt ihr einige Überraschungen erleben und euch mit euren magischen Parkourfähigkeiten fortbewegen. Aber wie sieht es eigentlich mit der Spielzeit aus? Im Folgenden verraten wir euch die Spieldauer und geben euch zusätzlich eine Übersicht der Haupt- und Nebenmissionen die auf euch warten.

Forspoken Facts

Spielzeit von Forspoken

Wenn ihr euch einzig und allein auf die Hauptmissionen konzentriert, solltet ihr in etwa 10 bis 12 Stunden durch sein. Allerdings empfehlen wir euch, dass ihr auch die Abstecher (Nebenmissionen) und Events absolviert. Denn die Nebenmissionen sind an das jeweilige Kapitel befunden. Wenn ihr in der Story zu weit voranschreitet, könntet ihr unter Umständen Inhalte verpassen.

Wenn ihr die Hauptmissionen und alle Nebenmissionen abschließt, liegt die Spielzeit bei etwa 13 bis 15 Stunden. Daraufhin ist allerdings noch nicht Schluss, denn nach dem Abspann könnt ihr weiterhin in der Open World alle Nebenaktivitäten absolvieren, die sich in Athia befinden. Wenn ihr übrigens alle Trophäen freischalten wollt, benötigt ihr mindestens 40 Stunden.

Je nach Spielstil, kann eure Spielzeit von Forspoken variieren. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Insgesamt gibt es 13 Kapitel in Forspoken. Im Folgenden listen wir euch alle Kapitel mit ihren jeweiligen Nebenmissionen auf:

Kapitel 1 - Bindungen

Kapitel 2 - Gestrandet

Kapitel 3 - Die Invasorin

Kapitel 4 - Was getan werden muss Nebenmissionen: Eine Besichtigung, von Pilo Schafe füttern, während Eine Besichtigung Folge der schwarz-weißen Katze, Teil 1 Folge der schwarz-weißen Katze, Teil 2 Folge der grauen Katze, Teil 1 Robians kostbare Erinnerungen Neue Perspektiven Folge der grauen Katze, Teil 2

Kapitel 5 - Mit aller Gewalt

Kapitel 6 - Wie man es auch macht… Nebenmission: Tanzen in Cipal

Kapitel 7 - Das Blaue im Bauch Nebenmissionen: Silas Pakt Hilfe für die Gebrochenen Folge der gestreiften Katze, Teil 1 Folge der gestreiften Katze, Teil 2

Kapitel 8 - Die Wahrheit kommt ans Licht

Kapitel 9 - Am Ende

Kapitel 10 - So klug wie zuvor

Kapitel 11 - Verwunschen Im Kapitel 11 müsst ihr eine bedeutende Entscheidung treffen. Je nachdem welche Wahl ihr trefft, ist das Spiel nach Kapitel 11 zu Ende.

Kapitel 12 – Das Erwachen Nach Kapitel 12 ist die Story vorbei. Danach kommt jedoch noch Kapitel 13, was als Endgame von Forspoken dient.



Kapitel 13 - Neuanfänge Nebenmissionen: Das neue Cipal Tanzen in Cipal: Fortgeschrittenenniveau Tanzen in Cipal: Profiniveau Verlorene Schlaflieder, danach Eine Begegnung mit der Vergangenheit Eine Begegnung mit der Vergangenheit Folge der schwarzen Katze, Teil 1 Folge der schwarzen Katze, Teil 2



Was sagt ihr zum Umfang von Forspoken? Reicht euch die Spielzeit aus oder hättet ihr gerne eine längere Story? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit, eure Meinung interessiert uns!