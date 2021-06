In Season 7 von Fortnite Battle Royale sind jede Woche neue Alien-Artefakte auf der Karte versteckt. Diese benötigt ihr, um euren Kymera ganz nach euren Vorstellungen anzupassen. Deshalb zeigen wir euch jede Woche alle Fundorte.

Während ihr in den vergangenen Seasons noch XP-Münzen gesammelt habt, sind in Season 7 jede Woche 5 Alien-Artefakte auf der Karte versteckt. Auf der folgenden Karte sind bereits die Fundorte aller Alien-Artefakte der aktuellen Woche 2 in Season 7 markiert:

Die genauen Fundorte aller Alien-Artefakte könnt ihr euch im Video ansehen:

Alien-Artefakte Season 7, Woche 1 – Fundorte

Falls ihr Schwierigkeiten habt, die Alien-Artefakte auf der Karte zu finden, könnt ihr euch die detaillierten Fundorte im YouTube-Video von Perfect Score ansehen:

Was sind Alien-Artefakte in Fortnite Season 7?

Die Alien-Artefakt sind notwendig, um euren Kymera individuell gestalten zu können. Ihr erhaltet den Charakter, sobald ihr den Battle Pass für Season 7 gekauft habt.

Anschließend könnt ihr das Aussehen des außerirdischen Charakters modifizieren, etwa indem ihr die Kopfform, Augen oder die Farbe der Rüstung ändert. Allerdings müsst ihr diese vorher freischalten und das kostet Alien-Artefakt.

Die Preise variieren dabei zwischen 2 und 17 Alien-Artefakten. Die jeweilige Option auf der ganz rechten Seite, beispielsweise die interstellare Augenfarbe oder das Gehirn, steht erst zur Verfügung, sobald ihr alle anderen Gegenstände der gleichen Kategorie gekauft habt.

Um alle Varianten eures Kymera freizuschalten, sind 360 Alien-Artefakte nötig.

Alien-Artefakte in Kosmischen Truhen finden

Ihr findet Alien-Artefakte nicht nur in der Spielwelt, sondern auch in den neuen Kosmischen Truhen. Diese findet ihr nur im Duo-, Trio, und Team-Modus und ihr braucht eure gesamte Gruppe, um die Kosmischen Truhen öffnen zu können.

Jede Truhe spendiert euch in der Regel 2 bis 4 Alien-Artefakte. Pro Woche könnt ihr auf diese Weise 15 weitere Alien-Artefakte sammeln.

Wöchentliches Limit der Alien-Artefakte

Pro Woche könnt ihr 5 Kanister auf der Karte finden, die euch jeweils 4 Alien-Artefakt spendieren. Das sind pro Woche also 20 Alien-Artefakte. Dazu kommen die kosmischen Truhen, aus denen ihr euch noch einmal 15 Alien-Artefakt pro Woche sichern könnt. Das wöchentliche Limit aller verfügbaren Alien-Artefakte liegt also bei 35.

Jedes Alien-Artefakt könnt ihr nur einmal auf der Karte finden und einsammeln. Ihr habt dafür bis zum Ende der jeweiligen Season Zeit. Zudem kommen jede Woche Dienstag um 16 Uhr neue Alien-Artefakte hinzu. Lasst sie euch also nicht entgehen und schaut regelmäßig in diesen Guide, um die aktuellen Fundorte in Erfahrung zu bringen!