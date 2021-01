In Sweaty Sands und Holly Hedges sind jeweils drei Bücher versteckt. Insgesamt müsst ihr 5 Bücher zu finden, um die wöchentliche Herausforderung abzuschließen. Wir zeigen euch alle Fundorte.

Die Bücher sind zum Teil gut versteckt, praktischerweise sind sie aber von einem blau-leuchtenden Glanz umgeben. Somit könnt ihr sie auch um Ecken herum entdecken, sobald ihr nah genug dran seid. Wo genau ihr die Bücher findet, seht ihr auf unseren Karten weiter unten.

Übrigens ist das Sammeln der Bücher nicht eure einzige Aufgabe in Season 5 Woche 7. Ihr müsst außerdem innerhalb eines Matches 3 Häuser in Slurpy Swamp besuchen. Die genauen Details und Fundorte haben wir in unserem Guide für euch zusammengetragen.

Sammle Bücher in Holly Hedges – Fundorte

In Holly Hedges sind die Bücher im Haus ganz im Süd-Osten sowie den beiden nördlichen Häusern versteckt.

Sammle Bücher in Sweaty Sands – Fundorte

In Sweaty Sands findet ihr eines der drei Bücher in der unteren Etage des Hochhauses. Die beiden anderen Bücher sind in den Nachbargebäuden nördlich und westlich.

Sobald ihr 5 Bücher gefunden habt, werdet ihr mit 20.000 Erfahrungspunkten belohnt. Glücklicherweise müsst ihr nicht alle Bücher auf einmal finden, sondern könnt die Suche über mehrere Matches verteilen. Sobald ihr alle 5 Bücher in Holly Hedges und Sweaty Sands gefunden habt, schließt ihr damit außerdem Phase 1 von 5 der dazugehörigen Quest-Reihe ab.

Ab Phase 2 warten folgende Aufgaben auf euch, die ihr an jedem beliebigen Punkt der Karte absolvieren könnt:

Phase 2 von 5 - Nutze Schildtränke (3 Stück)

- Nutze Schildtränke (3 Stück) Phase 3 von 5 - Zerstöre Schlürffässer (10 Stück)

- Zerstöre Schlürffässer (10 Stück) Phase 4 von 5 - Erreiche in Verlauf eines Matches volle Schilde (1x)

- Erreiche in Verlauf eines Matches volle Schilde (1x) Phase 5 von 5 - Eliminierungen ohne Schilde (1x)

Für jede erfolgreich abgeschlossene Phase erhaltet ihr weitere 20.000 Erfahrungspunkte. Das Absolvieren aller 5 Phasen verpasst euch mit ganzen 100.000 Erfahrungspunkten also einen satten Boost für euren Battle Pass.