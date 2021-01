Season 5 von Fortnite steckt voller bunter Charaktere. Mit den drei NPCs Beefboss, Genesung und Dummy müsst ihr im Rahmen einer Quest sprechen, um ein Predator-Emoticon zu erhalten. Damit ihr damit schnell fertig seid, zeigen wir euch alle Fundorte auf der Karte.

Die Dschungeljäger-Aufträge bieten euch eine Reihe Quests rund um den Film Predator. So könnt ihr unter anderem die Mysteriöse Kapsel finden, mit der das Monster auf der Fortnite-Insel abgestürzt ist. Den Fundort haben wir in unserem Guide markiert.

Sprich mit Beefboss, Genesung und Dummy – Alle Fundorte auf der Karte

Die drei NPCs Beefboss, Genesung und Dummy sind leicht zu finden, denn praktischerweise warten alle drei in unmittelbarer Nähe auf euch. Ihr findet sie in dem Gebiet zwischen Pleasant Park und Stealthy Stronghold. Mit etwas Glück könnt ihr also alle drei Charakter in nur einem Match besuchen. Leider spawnen nicht alle Charaktere auch in jedem Match. Möglicherwiese müsst ihr also mehreren Partien beitreten, bis ihr allen drei NPCs begegnet seid.

Sprich mit Beefboss – Fundort auf der Karte

Beefboss wartet am Durrr Burger Food Truck auf euch, gleich östlich von Stealthy Stronhold.

Sprich mit Genesung – Fundort auf der Karte

Etwas weiter östlich steht ein einzelnes Haus auf dem Gipfel eines Hügels. Dort könnt ihr Genesung begegnen.

Sprich mit Dummy – Fundort auf der Karte

Dummy steht ein Stück südlich des Durrr Burger Food Trucks vor einem großen Felsen.

Sprich mit Beefboss, Genesung und Dummy – Diese Belohnung erhaltet ihr

Leider gibt es für die Gespräche mit Beefboss, Genesung und Dummy keine Erfahrungspunkte. Dennoch werdet ihr mit einem Emoticon belohnt, sobald ihr ins Hauptmenü zurückkehrt. Dabei handelt es sich um das Plasmawerfer-Fadenkreuz. Wie alle Belohnungen der Dschungeljäger-Aufträge handelt es sich dabei um eine Anspielung auf die Predator-Filmreihe aus den 80er und 90er Jahren.

