Mit Season 6 ist Fortnite um eine ganze Reihe Mechaniken bereichert worden. Dazu gehören auch ein überarbeitetes Crafting-System und brandneue Wildtiere. Beides ist nötig, um den Jägermantel herzustellen. Wir erklären euch, wie ihr die Herausforderung abschließt.

Fortnite Facts

Wilde Tiere finden und jagen

Schon in den vergangenen Seasons musstet ihr euch in Fortnite nicht nur gegen menschliche Spieler wehren, sondern bekamt es immer wieder auch mit KI-Widersachern zu tun. In Season 6 haben es jetzt wilde Tiere auf euch abgesehen.

Vier unterschiedlichen Tierarten könnt ihr in Fortnite begegnen:

Wildschweine

Wölfe

Hühner

Frösche

Solltet ihr einem wilden Tier während eines Matches begegnen, braucht ihr jedoch nicht die Flucht zu ergreifen. Wenn ihr die Wildtiere erlegt, werdet ihr mit Fleisch und anderen Materialien belohnt. Diese könnt ihr zur Wiederherstellung eurer Lebensenergie nutzen, aber auch spezielle Items craften. Einige der Tiere könnt ihr sogar zähmen.

Es ist durchaus möglich, dass im Lauf der Season noch weitere Wildtiere die Karte unsicher machen werden. So heißt es auf der offiziellen Webseite: „Wölfe sind nicht deine größte Sorge, denn die gefährlichsten Raubtiere schlüpfen erst noch ...“

Ihr solltet die Eier, die ihr schon jetzt im Spiel finden könnt, in naher Zukunft also gut im Auge behalten.

Jägermantel herstellen

Um einen Jägermantel herzustellen, müsst ihr zunächst Hühner, Wildschweine oder Wölfe jagen. Diese Tiere lassen sowohl Fleisch als auch Tierknochen fallen, wenn ihr sie besiegt. Bei Fröschen erhaltet ihr die Materialien hingegen nicht.

Sobald ihr zwei Tierknochen und ein Stück Fleisch gesammelt habt, könnt ihr den Jägermantel herstellen. Öffnet dazu euer Inventar und navigiert in das neue Untermenü Handwerk.

Der Jägermantel hilft euch dabei, Kreaturen von eurer Fährte abzubringen. Er kann also ein echter Lebensretter sein, solltet ihr einmal von einem ganzen Rudel Wildtiere angegriffen werden.

Sobald ihr den Jägermantel hergestellt habt und die Herausforderung damit abschließt, werdet ihr mit 24.000 Erfahrungspunkten für euren Battle Pass belohnt.