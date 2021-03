In Season 6 von Fortnite müsst ihr nicht nur eine Anomalie in Lazy Lake finden, sondern auch noch ein Rätsel knacken, indem ihr vier Juwelen in der richtigen Reihenfolge aktiviert. Wir verraten euch die Lösung.

Insofern ihr den Battle Pass besitzt, schaltet ihr die Herausforderung „Untersuche eine Anomalie, die in Lazy Lake entdeckt wurde“ frei, sobald ihr Level 14 erreicht habt. Die Aufgabe ist nicht umsonst etwas übernatürlich und rätselhaft, schließlich stimmt sie euch auf den Lara-Croft-Skin ein, den ihr mit Level 15 freischaltet.

Die Anomalie in Lazy Lake finden

Um die Anomalie zu finden, müsst ihr im Norden von Lazy Lake landen. Ganz am Ende des Ortes seht ihr bereits von weitem das gelbe Haus. Betretet das Gebäude und lauft die Treppe auf der linken Seite hinunter.

Im Haus erwartet euch ein geisterhafter Schmetterling. Dieser weist euch den Weg tiefer in den Untergrund hinein. Sobald ihr im untersten Stockwerk angekommen seid, scheint der Schmetterling jedoch zu verschwinden.

Zückt eure Spitzhacke und zerstört die Wand mit dem Monitor, um einen versteckten Raum dahinter freizulegen. Dort erwartet euch das finale Rätsel der Anomalie.

So löst ihr das Juwelen-Rätsel in Lazy Lake

In dem versteckten Raum findet ihr eine Glasvitrine mit vier Juwelen. Eure Aufgabe ist es, diese in der richtigen Reihenfolge zu aktivieren, um die Herausforderung abzuschließen.

Die richtige Reihenfolge lautet:

Rot (Westseite) Lila (Ostseite) Blau (Südseite) Grün (Nordseite)

Sobald alle Juwelen aktiviert wurden, könnt ihr ein letztes Mal mit der Vitrine interagieren, um die Herausforderung somit abzuschließen. Statt mit Erfahrungspunkten werdet ihr mit einem neuen Stil belohnt, der den eleganten Anzug von Agent Jones mit einer deutlich dreckigeren und zerrissenen Version austauscht. Dabei handelt es sich um den ersten von insgesamt 5 alternativen Stilen, die ihr in Season 6 für Agent Jones freischalten könnt.