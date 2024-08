Genshin Impact: Erlebnispass freischalten und leveln

Auf Abenteuerrang 20 ist es soweit: Ihr schaltet den Erlebnispass in Genshin Impact frei. Bei diesem Pass handelt es sich um eine Anreihung von Herausforderungen, die euch eine Vielzahl von Belohnungen einbringen kann. Was der Erlebnispass bringt und ob sich der Gnostiker-Erlebnnispass lohnt, erfahrt ihr in unserem Guide.

Erlebnispass freischalten

Während es euch am Anfang eures Abenteuers in Genshin Impact leichter fiel EP und Urgestein zu sammeln, wird es im Verlauf zunehmend schwerer. Gerade auf den hohen Leveln voranzukommen, gleicht einer Sisyphos-Arbeit. Ab Abenteuerstufe 20 jedoch gibt euch das Spiel ein weiteres Hilfsmittel zur Hand, mit dem ihr euch Stück für Stück weitere Items erspielen könnt: Den Erlebnispass.

Erledigt ihr tägliche, wöchentliche als auch saisonale Herausforderungen, erhaltet ihr Erlebnispass-EP, die euch Level für Level neue Belohnungen bescheren. Jedes dieser Level umfasst 1.000 EP und der gesamte Pass 50.000 EP auf 50 Level verteilt. Diese EP gibt es für die verschiedenen Aufgaben:

4 tägliche Aufgaben: 645 EP täglich / 4.515 wöchentlich

13 wöchentliche Aufgaben: 7.020 EP wöchentlich

→ Wöchentlich maximal 10.000 EP sammelbar

2 saisonale Aufgaben: 3.750 EP

→ Mit nur täglichen und wöchentlichen Aufgaben erreicht ihr die Maximalstufe vom Pass innerhalb von 29 Tagen

Den Fortschritt eurer Stufen seht ihr in der Übersicht. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Während jeder Saison ist der Vagabunden-Erlebnispass automatisch verfügbar. Es ist aber auch möglich, diesen zu einem Gnostiker-Erlebnispass aufzustufen. Dazu müsst ihr allerdings etwas echtes Geld in die Hand nehmen. Habt ihr den Gnostiker-Erlebnispass, erhaltet ihr zusätzliche, bessere Belohnungen.

Der Preis des Gnostiker-Erlebnispasses liegt bei 11,99 Euro. Möchtet ihr gleich das Gnostiker-Erlebnispass-Bündel kaufen, müsst ihr noch einmal 10 Euro drauflegen. Im Bündel erhaltet ihr zusätzlich zum Gnostiker-Erlebnispass 10 Level geschenkt. Außerdem winkt eine Namenskarte und 5x Zerbrechliches Harz, mit dem ihr euer ursprüngliches Harz wieder auffüllen könnt.

Lohnt sich der Gnostiker-Erlebnispass?

Im Grunde genommen müssen wir uns als Spieler vor Augen halten, dass wir es bei Genshin Impact mit einem extrem komplexen Free2Play-Spiel zu tun haben, das sich durchaus lohnt zu spielen. Doch gerade auf höheren Leveln stoßen wir auf erschwerte Bedingungen. Mit dem Gnostiker-Erlebnispass erhalten ihr eine Chance auf eine Vielzahl an Belohnungen, die einen weiteren Anreiz geben, das Spiel fortzuführen.

Wer eh viel spielt, freut sich sicher darüber. Wer weniger spielt, wird nicht so Freude daran haben. Doch statt viel Geld in Urgestein zu investieren, ist der Erlebnispass sicherlich eine Überlegung wert.

Der Gnostiker-Erlebnispass ist entweder einzeln oder im Bündel zu erstehen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Belohnungen des Erlebnispasses

Im Folgenden möchten wir euch zusammenfassend verraten, was der Erlebnispass beinhaltet, wenn ihr es schafft Level 30 oder Level 50 zu erreichen.

Schafft ihr es sogar den Erlebnispass auf Stufe 50 zubringen, winken insgesamt (inkl. aller 30 vorigen Stufen) folgende Belohnungen:

Item Anzahl Eines Abenteures Worte 27 Mystisches Verstärkungserz 96 Mora 720.000 Eines Helden Weisheit 36 Vorbestimmtes Schicksal 5 Resin 5

Mit dem Gnostiker-Erlebnispass bis Stufe 50 bekommt ihr zusätzlich:

Item Anzahl Mystisches Verstärkungserz 288 Mora 2.160.000 Eines Helden Weisheit 126 Verwobenes Schicksal 4 Resin 5 Schriftrollen zur Talentverbesserung 9 Urgestein 640 (bei Vollendung der 50 Stufen) Erlebnispass-Tresor 1 (auf Stufe 30)

Außerdem erhaltet ihr auf Stufe 30 aus dem Erlebnispass-Tresor eine 4-Sterne-Waffe aus einer bestimmten Auswahl. Die Waffen, die zur Auswahl stehen, lauten wie folgt:

Ballade der Fjorde

Duelllanze

Zeremonielle Jade

Spross der flammenden Sonne

Knochenschwert

Sonne und Mond

Lass uns reden

Schwarzes Schwert

Grasgr ü ner Jagdbogen

ner Jagdbogen Wolfszahn

Erlebnispass schnell leveln

Wenn ihr regelmäßig spielt, solltet ihr gerade mit Hinblick auf die saisonalen Aufgaben, bei denen noch oft Event-Aufgaben hinzukommen, keine Probleme haben, den Erlebnispass auf die höchste Stufe zu bekommen. Dennoch haben wir ein paar Tipps für euch, um die Sache effizient zu gestalten:

Vernachlässigt nicht die täglichen Aufgaben: Diese dauern nur kurz. Tipp: Das Erz aus den Erkundungen zählt auch als gesammelt.

Schmiedet bereits am Sonntag die notwendigen Gegenstände in der Schmiede und holt sich am Montag ab.

Versucht, eure Charaktere und Waffen am Montag zu leveln, damit es für die Moraausgaben für den Erlebnispass zählt.

Es gibt wöchentliche Aufgaben, die sich weniger lohnen, weil sie einfach zeitintensiver sind; stellt also Aufgaben wie Kopfgeldjagden oder Herausforderungen eher hinten an.

Insgesamt solltet ihr also als aktive Spieler keine Probleme haben, alle Belohnungen aus dem Erlebnispass zu bekommen. Es lohnt sich auch eher, Echtgeld für den Gnostiker-Erlebnispass auszugeben, als Urgestein so zu kaufen.