Den Weltauftrag „Forschung an Inschrift“ gibt es in Genshin Impact seit Update 3.6 und ihr könnt ihn in der Wüste von Sumeru annehmen. Die Quest besteht aus zwei Teilaufgaben, wobei die Suche nach den verlorenen Fragmenten für die Probleme sorgt. In diesem Guide zeigen wir euch die Fundorte der Fragmente.

„Forschung an Inschrift“ starten

Den Weltauftrag „Forschung an Inschrift“ könnt ihr nicht von Anfang an annehmen, sondern ihr müsst eine Bedingung erfüllen. Und zwar müsst ihr die Hauptquestreihe „Khvarena von Gut und Böse“ im neuen Teil der Sumeru-Wüste angehen. Nachdem ihr die dazugehörigen Quests „Reiner Klang des Erwachens“ und „Asipattravana Itihasa“ beendet habt, erhaltet ihr den Auftrag „Licht des Khvarena“. Folgt dieser Quest, bis ihr die Aufgabe „Sprich mit Nasejuna“ erhaltet. Ab diesem Punkt könnt ihr „Forschung an Inschrift“ bei Sosi annehmen. Sosi steht beim Lager im Temir-Gebirge (südlich von einer Statue der Sieben), in dem ihr auch mit Nasejuna reden müsst.

Fundorte der verlorenen Fragmente

Nachdem ihr mit Sosi geredet habt, erhaltet ihr neben „Forschung an Inschrift“ die Teilaufgabe „Untersuche die von Sosi markierten Lager der Fatui“, die ihr zuerst erledigen müsst. Das sollte kein Problem darstellen, denn die gesuchten Lager werden auf eurer Karte angezeigt. Nachdem das erledigt wurde, erhaltet ihr die Aufgabe „Suche nach den verlorenen Fragmenten der Steininschrift“. Ihr müsst ihr Hinweise deuten und die Fundorte ohne Markierungen auf der Karte finden. Erschwerend hinzu kommt, dass ihr die Fragmente nur mithilfe von Sorush sehen und einsammeln könnt. Setzt also euren Begleiter bei den folgenden Fundorten ein.

1. verlorenes Fragment

Das erste Fragment befindet sich unter dem großen Baum bei den Barsomhöhen im Norden der Wüste.

Fundort des ersten verlorenen Fragments. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

2. verlorenes Fragment

Das zweite Fragment könnt ihr in der Nähe des Teleportationspunkts der Vourukasha-Oase einsammeln. Das Fragment ist auf der Felsspitze ein paar Meter südlich des Teleportationspunkts.

Fundort des zweiten verlorenen Fragments. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

3. verlorenes Fragment

Das dritte Fragment findet ihr im Westen des Asipattravana-Sumpfs. Folgt vor dem Höhlendurchgang den dicken Baumranken und schwebt nach oben, um das Fragment zu entdecken.

Fundort des dritten verlorenen Fragments. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

4. verlorenes Fragment

Das letzte Fragment schwebt über der Spitze eines langen Felsens im Nordwesten der Tunigi-Mulde.

Fundort des vierten verlorenen Fragments. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

